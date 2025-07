﻿Ghazouani à Washington : Les enjeux d’une visite 

Dans le cadre de la première initiative du président Donald Trump vis-à-vis de l’Afrique, cinq (5) chefs d’Etat du continent : Mohamed Cheikh El Ghazouani (Mauritanie), Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), Joseph Boakai (Libéria), Brice Clotaire Oligi NGuema (Gabon) et Umar Sissoco Embalo (Guinée Bissau), sont invités à Washington du 09 au 11 juillet, pour une manifestation de grande portée géopolitique, qui ressemble fort à un mini-sommet USA/Afrique.

Au menu du road show, “la coopération USA/Afrique, les opportunités économiques dans le cadre d’un business en rupture avec l’esprit d’aide et d’assistance, les minerais critiques, le pétrole, le gaz, la sécurité sous régionale” dans un Sahel marqué par une expansion du terrorisme et le retour des régimes issus de coups d’état militaires.