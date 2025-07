Depuis quelques semaines, la naissance du Mouvement Citoyen (MC) alimente les débats dans les salons et sur les réseaux sociaux, avec un torrent de critiques, voire d’injures à l’endroit de certains des porteurs de ce projet dont le but est de défendre les intérêts de la communauté pulaar dans une République unie et égalitaire ; Ba Bocar Soulé, Kane Abdoul Wahab, Ngaide Alassane, Abdoulaye N’Diaye, maire de Kaédi et Oumar Dia de la Société civile, pour ne citer qu’eux. De grandes personnalités de cette communauté, des hommes responsables et respectables, dont plusieurs ont joué, comme tout le monde le sait, un rôle important dans notre République, rendant de grands services au pays et à leur communauté. Ces hommes, ne l’oublions pas, sont aussi des pères de famille, oncles, frères, cousins, grands-pères… Et pour tout cela, nous leur devons respect, sans jamais les livrer à la vindicte populaire.

De quoi s’agit-il, en vérité ? Ces hommes ont dressé, avec d’autres personnes, un constat alarmant, poussant un cri du cœur sur la situation de leur communauté qui enregistre, comme tout le monde le voit, le sent, le vit, un grave recul pour ne pas dire une descente aux enfers sur tous les plans, alors qu’elle jouait, au début de notre République, un rôle de première instance dans la conduite des affaires du pays. Pour des gens sérieux et honnêtes, cette alerte ne devrait pas tomber dans des oreilles sourdes. Au lieu d’inciter les citoyens de la communauté à la réflexion, à un sursaut citoyen et patriotique, nous avons déploré des réactions négatives, hostiles même, parce que tout simplement cette initiative viendrait de ce que certains appellent « cette vieille garde », sans en mesurer les implications éventuelles. Ne nous trompons pas de cible !

Rassembler au delà des clivages

Non contents de proférer des calomnies et injures à l’endroit des porteurs du projet, ses détracteurs sèment la zizanie et véhiculent la désinformation, en jurant sur tous les toits qu’il s’agit d’un mouvement politique. Qu’ils se détrompent ! Lesdits initiateurs ont indiqué, sans équivoque en Février dernier depuis Bagodine (M’Bagne), qu’il s’agit d’un Mouvement Citoyen qui ambitionne de rassembler au-delà des clivages politiques. Et ils l’ont prouvé à travers leurs démarches inclusives auprès des membres de la communauté (opposition et majorité confondues). Parce que le projet dépasse ces clivages : ils sont conscients que chacun est libre d’appartenir au parti politique de son choix mais il s’agit ici – répétons-le encore – de la prise en charge des problèmes spécifiques de la communauté.

Pour ne pas verser dans un nihilisme béat, nous invitons les uns et les autres à la retenue et à la sagesse, en mettant fin à ce torrent de boue et de discrédit déversé sur les initiateurs du Mouvement et au-delà sur toute leur communauté. Il faut s’informer auprès des porteurs du projet avant de prétendre le torpiller. À L’heure où les autres communautés disposent, chacune en ce qui la concerne, d’une structure de concertation et se rassemblent autour de l’essentiel, les Pulaaren se divisent et s’insultent à longueur de journée sur les réseaux sociaux, perdant ainsi de vue l’essentiel.

Face à ce spectacle désolant et piteux, nous appelons à un sursaut citoyen et patriotique. Dans le même temps, nous invitons les gérants des plateformes de discussion – singulièrement Whatsapp– à plus de responsabilité, en cessant de publier des écrits trop souvent diffamatoires. Ils rendraient un grand service à leur public en exigeant des auteurs d’articles injurieux à signer de leur nom, afin de permettre aux personnes qui se sentent insultées et diffamées de faire valoir leur droit de réponse, voire d’ester en justice. Que les auteurs assument leurs écrits et leurs actes porteurs de germes de division et de haine ! La communauté doit méditer « La cigale et la fourmi » de la Fontaine, au lieu de sombrer dans une médiocrité qui n’était pas la nôtre !

Niane Adama Aly