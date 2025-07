Bagodine: L’école L’éwé célèbre la fin de l’année scolaire

L’école du village de L’éwé de la commune de Bagodine a organisé, ce 5 juillet 2025, une journée pédagogique pour marquer la fin de l’année scolaire 2024- 2025. Ce jour là, ce village a été le point de mire de la famille scolaire de tous les villages de cette commune et des villages du département de M’Bagne.

Supervisée par le maire de la commune Bâ Hamadi alias Samba Bocar Ba, la cérémonie a vu la participation du Hakem de M’Bagne, du député Baboye Kébé, du maire de la commune Niabina/ Garlol, Bâ El Hadj Hamadi Sidy, de l’Inspecteur départemental de l’éducation, des responsables des services de sécurité et tous les habitants du village, fortement mobilisés.

A cette occasion, le directeur, les enseignants de l’école et les populations n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de l’évènement, mettant les petits plats dans les grands. Outre la restitution avec brio des acquis de l’année scolaire écoulée, les écoliers ont livré des sketchs sur les différentes facettes de leurs traditions. Chants et danses folkloriques ont agrémenté la matinée et ravi le nombreux public, venu des villages de tous les coins de la commune. Un spectacle riche en couleurs et fortement applaudi!

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie, le maire a loué l’initiative des populations du village, remercié les autorités et autres invités pour avoir accepté d’honorer de leur présence cette journée mémorable.

Parlant de l’importance de la journée, M. Bâ a indiqué qu’elle entre dans le cadre de l’école républicaine impulsée par le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazwani et dont l’objectif est de renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale. « Désormais, tous les écoliers doivent se brasser au sein d’une même école, recevoir le même contenu et donc jouir des mêmes chances », a rappelé l’édile de Bagodine avant d’inciter les parents à s’investir fortement dans l’éducation de leurs enfants, relèves et acteurs de demain, convoquant au passage V. Hugo qui disait « chaque enfant enseigné est un homme gagné ».

Signalons que l’école de L'éwé compte 252 élèves dont 180 filles répartis entre 5 divisions pédagogiques et que les populations réclament l’augmentation du nombre de salles de classes en vue disposer d’un cycle complet, elles souhaitent également la création d’une cantine et d’un jardin scolaire. Le maire dit avoir pris bonne note et a promis d’y travailler avec les autorités compétentes d’ici la prochaine rentrée scolaire. L’édile a profité de la cérémonie pour réitérer quelques doléances des populations de sa commune en général et du village de L'éwé en particulier, ceci en matière d’infrastructures structurantes, grâce aux programmes d’urgence du président de la République et de son gouvernement.

Les préoccupations du maire tournent autour du désenclavement, de constructions scolaires, sanitaires, hydrauliques et d'aménagements agricoles...