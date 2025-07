Nouakchott, le 03 juillet 2025 _ Attijari bank Mauritanie et la Faculté d’Économie et de Gestion de l’Université de Nouakchott ont signé un partenariat stratégique destiné à renforcer les passerelles entre l’univers académique et le tissu économique.

Cette collaboration vise à soutenir l’insertion professionnelle des étudiants en fin de cycle, en leur offrant un cadre structuré de formation pratique. Elle s’inscrit dans une dynamique mutuellement bénéfique, fondée sur des objectifs d’accompagnement et d’encadrement des étudiants stagiaires, en vue de leur permettre l’acquisition de véritables expériences professionnelles, favorisant leur immersion dans le milieu professionnel.

L’objectif de cette convention est également de contribuer activement à la formation des jeunes, à la promotion de la compétitivité et au développement de leurs compétences dans un environnement évolutif.

Elle s’inscrit dans une volonté commune d’établir de réelles synergies autour des parcours académiques, de mettre en place un transfert mutuel de compétences et de partage d’expertises et d’expériences, avec pour but principal de promouvoir l’employabilité des jeunes diplômés.

Ce rapprochement prévoit également la participation à des événements, autour de thématiques partagées et alignés afin de renforcer l’impact commun sur le développement économique et sociale.

La cérémonie de signature s’est tenue à l’Université de Nouakchott, en présence de représentants des deux institutions.

À cette occasion, M. Mounir IBRAHIM, Directeur Général d’Attijari bank Mauritanie, a rappelé l’engagement de la banque en faveur de l’insertion professionnelle et la montée en compétences des jeunes talents. Il a également souligné l’importance accordée au renforcement des initiatives communes dans un environnement caractérisé par une évolution rapide des métiers.

De son côté, M. Ali Mohamed Salem EL BOUKHARY, Président de l’Université de Nouakchott, a salué cette collaboration avec un acteur actif du secteur bancaire. Il a mis en avant l’ambition de la faculté de former des leaders aptes à répondre aux défis d’un environnement en constante évolution.

Les deux parties se sont engagées à assurer un encadrement de qualité tout au long de ce partenariat, en garantissant aux étudiants un accompagnement professionnel et académique adapté, nécessaire pour la réussite de cette expérience.