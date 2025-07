Succès de la Première Édition du Grand Prix de Pétanque de Tasiast : un événement sportif et fédérateur

Du 4 au 6 juillet 2025, Tasiast (Tasiast Mauritanie limited S.A, ou TMLSA) a organisé la première édition du Grand Prix de Pétanque du Directeur Général de Tasiast à Chami, alliant esprit sportif, convivialité et engagement local. Fidèle à sa volonté de promouvoir le bien-être de ses collaborateurs et de renforcer les liens avec les communautés locales, Tasiast a rassemblé, le temps d’un événement festif, des participants venus de toute la Mauritanie autour des valeurs sportives de respect, de camaraderie et de partage.

Cet événement inédit, initié par la Section Bien-Être de Tasiast, a été organisé en partenariat avec la Fédération Mauritanienne de Pétanque et la Municipalité de Chami. Il a rassemblé plus de 130 équipes venues de toute la Mauritanie ainsi que du Maroc, de l’Algérie, du Sénégal et du Mali. Pendant trois jours, près de 500 joueuses et joueurs se sont affrontés dans une ambiance à la fois chaleureuse et sportive, sous les encouragements d’un public nombreux, venu partager ce moment de sport, de fête et de convivialité.

Les citoyens de Chami, avec le soutien de leurs autorités locales, ont joué un rôle central dans l’accueil des délégations venues de tout le pays et de l’étranger — une belle démonstration d’hospitalité mauritanienne, de fair-play et d’un esprit communautaire exemplaire.

Plusieurs temps forts ont rythmé ces trois journées, avec des matchs programmés en matinée et en soirée pour tenir compte des conditions climatiques. La grande finale, disputée le dimanche 6 juillet, a été suivie d’une cérémonie de clôture qui est venue couronner cette première édition avec brio. L’équipe gagnante, Dakhla Bay, s’est distinguée par son jeu remarquable et son esprit d’équipe exemplaire.

Au-delà de sa dimension sportive, le tournoi a également permis l’inauguration d’un nouveau terrain de pétanque spécialement aménagé à Chami pour l’occasion. Désormais accessible à tous, ce terrain devient un nouvel espace de rencontre, de loisirs et de cohésion sociale pour les habitants de Chami. Il illustre l’engagement de Tasiast à laisser des infrastructures durables, qui favorisent la vie communautaire et la pratique sportive.

La réussite du tournoi repose sur une coordination étroite entre les différents départements de TMLSA, en collaboration avec la Municipalité de Chami. Un comité de pilotage interdisciplinaire, appuyé par un comité technique dédié, a assuré le bon déroulement de l’événement dans le respect des normes les plus strictes en matière de sécurité, de qualité et d’équité. À l’issue de la compétition, 645.000 MRU de récompenses en numéraire ont été attribués aux équipes gagnantes, saluant ainsi leurs performances, leur engagement et leur esprit sportif.

Le succès de cette première édition du Grand Prix de pétanque du Directeur Général témoigne de l’implication de tous : autorités, équipes, employés, partenaires et communautés locales.

Le tournoi a renforcé les liens et l’esprit d’équipe dans une ambiance chaleureuse et festive. Tasiast adresse aussi ses sincères remerciements à l’ensemble des participants, qui ont contribué à faire de cet événement un moment fort de partage et de convivialité.

Nouakchott, Mauritanie – 7 juillet 2025 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE