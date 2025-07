Le festival « Chant des Linguères » se déroule à Nouakchott du 10 au 12 juillet 2025. Cette fête de la culture combinée aux enjeux de société est une initiative de Coumba Gawlo Seck, grande diva de la musique, (à travers Gawlo Office Média/Go Médias)+Lumière pour l’Enfance (LPE), en collaboration avec le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, soutenue par plusieurs partenaires.

Ce rendez-vous implique le Ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille, le Ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service Civique, le Ministère de la Culture, des Arts, de la Communication, chargé des relations avec le Parlement, le PNUD, UNFPA et des sociétés privées de la place.

Cet événement « sera un temps fort de communion, de partage et d’échanges, mais aussi et surtout, de plaidoyer et de sensibilisation en hommage à l’honneur de la femme, de la jeunesse et de l’enfance », explique un communiqué de presse Ainsi, le programme des journées prévoit un forum axé sur le thème principal « la paix, la sécurité et la cohésion sociale » avec des sous-thèmes: «migration et cohésion sociale, la planification, levier de développement durable, le renforcement du pouvoir d’agir des jeunes pour une meilleure inclusion, le dividende démographique et l’autonomisation des femmes au Sahel, entreprenariat et leadership des femmes, espacement des naissances, santé maternelle et infantile, violences basées sur le genre, scolarisation des filles et leur maintien à l’école, mariages des enfants, Mutilations Génitales Féminines ».

En plus de Coumba Gawlo Seck, plusieurs divas de la musique mauritanienne participent au Festival «Chant des Linguères » notamment Mouna mint Dendeny, Ouleya Amar Tichitt, Thiedel MBaye, le groupe Medaha de Teranim, Coumba Sala, Leila Moulaye et Missy Haga.