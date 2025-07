La cheffe du programme ACLEP-G5 en visite à la Commission nationale des droits de l’Homme

Mme Stéphanie Delgado Martin, cheffe du Programme d’Appui aux Composantes Légale et Prévôtale de la Force conjointe du G5 Sahel (ACLEP-G5), a effectué une visite de travail ce jeudi après-midi (3 juillet) à la Commission nationale des droits de l’Homme à Nouakchott, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de droits l’Homme.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme ACLEP-G5, financé par l’Union européenne et exécuté par Expertise France, l’agence de coopération technique internationale du groupe Agence française de développement (AFD), en appui aux composantes légale et prévôtale de la Force conjointe du G5 Sahel.

La délégation d’Expertise France a tenu une réunion élargie avec le président de la Commission nationale des droits de l’Homme, Dr El Bekaye Ould Abdel Malick, consacrée à l’examen des pistes de collaboration entre les deux institutions. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coordination dans les domaines de la justice et des droits humains, ainsi que sur la complémentarité des rôles entre les acteurs nationaux et internationaux pour consolider la stabilité et garantir la protection des droits fondamentaux dans l’espace sahélien.

Ont pris part à cette réunion, du côté de la Commission nationale des droits de l’Homme :

• Dr El Bekaye Ould Abdel Malick, président

• M. Mohamed Ould Brahim , secrétaire général

• Mme Hafsa Boukoum, conseillère du président

Et du côté d’Expertise France :

• Mme Stéphanie Delgado Martin, cheffe de programme

• Le colonel à la retraite Cheikh Zamel, chargé de liaison national du programme en Mauritanie

Cette rencontre marque une avancée significative dans le développement du partenariat entre les deux parties, au service de la protection des droits de l’Homme et de l’amélioration de l’efficacité des systèmes juridiques et sécuritaires dans la région.