Communiqué de presse Nouakchott : Lancement du marché de gestion des déchets sous la supervision d'« Arma Holding »

Nouakchott, le 2 juillet 2025. Les services du marché de propreté urbaine ont été lancés aujourd'hui dans la capitale, Nouakchott. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à améliorer le niveau de propreté et à renforcer la qualité des services offerts aux habitants de la ville, selon des standards modernes et une approche environnementale durable. Un nouveau modèle de gestion a été adopté, privilégiant l'efficacité, l'innovation et le respect de l'environnement, et s'appuyant sur des équipements de pointe et des ressources humaines qualifiées.

Pour la mise en œuvre de sa stratégie, la société «Arma » adoptera un programme d'urgence visant à :

-Améliorer la qualité de la propreté : Démarrer le nettoyage des quartiers, des rues et des espaces publics, avec la mise en œuvre de programmes réguliers d'élimination des déchets et d'amélioration du paysage urbain, en particulier dans les points noirs et les quartiers à forte densité de population.

-Diffuser la culture de la conscience environnementale : Organiser des campagnes de communication et de sensibilisation en partenariat avec les acteurs de la société civile et les établissements d'enseignement, afin d'encourager les citoyens à s'engager dans la préservation de la propreté de la ville.

-Renforcer les services offerts : Fournir des conteneurs modernes judicieusement répartis et moderniser la flotte de véhicules pour assurer une réponse rapide et efficace aux besoins des habitants.

Il est à noter que, dans le cadre de sa stratégie visant à étendre sa présence continentale et à renforcer la coopération Sud-Sud en Afrique, «Arma Environnement » (ARMA Holding) a signé un marché de gestion des déchets dans la ville de Nouakchott avec le ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement Local, le mercredi 18 juin 2025.

Ce contrat, d'une durée de dix ans, s'élève à un montant total de 706 862 000 ouguiyas mauritaniennes, soit l'équivalent de 16 419 595 euros. Il couvre l'ensemble du territoire de la ville de Nouakchott, qui est administrativement divisée en trois wilayas urbaines, et chaque wilaya en trois préfectures.

En vertu de cet accord, « Arma Holding » assurera les services de collecte des déchets des différents quartiers de Nouakchott et leur transport vers le Centre de Transfert Technique, dans le cadre d'un système intégré basé sur des normes environnementales modernes et une infrastructure logistique avancée.

Arma Holding est l'un des principaux acteurs environnementaux au Maroc, offrant ses services dans plus de 27 villes, au bénéfice de plus de 3 millions de citoyens, et employant une équipe de plus de 10 000 collaborateurs, sous le slogan : «Engagés pour l’avenir de nos villes et collectivités». Par ce biais, l'entreprise vise à intégrer l'innovation et la durabilité dans la gestion des déchets et des services urbains.

Ce projet constitue la première expérience internationale de l'entreprise en dehors du territoire national, renforçant ainsi son engagement pratique à soutenir la coopération Sud-Sud en Afrique et à transférer l'expertise marocaine vers de véritables partenariats de développement sur le continent africain, notamment dans les domaines vitaux liés à l'environnement et à la santé publique.