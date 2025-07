Tasiast accueille une délégation de la Wilaya de l’Inchiri pour une visite du site

Inchiri, Mauritanie – 30 juin 2025 – Tasiast a eu l’honneur d’accueillir le Wali de l’Inchiri, les élus de l’Inchiri et les cadres régionaux et sécuritaires de la région pour une visite stratégique de deux jours sur le site minier, les 29 et 30 juin 2025. La délégation comprenait notamment le Wali de l’Inchiri, le Président du Conseil Régional de l’Inchiri, le Hakem de Benichab, le Député de Benichab, le Maire de Benichab, les Responsables de la Garde Nationale et de la Gendarmerie Nationale, ainsi que d’autres éminents responsables locaux et régionaux. Cette visite de haut niveau témoigne de l’engagement commun entre Tasiast et les institutions publiques en faveur du développement régional et de la collaboration.

Cette visite a constitué une occasion précieuse de renforcer les liens avec les autorités régionales et de mettre en lumière l’engagement constant de Tasiast en faveur du développement local, de la durabilité et des pratiques minières responsables.

La délégation a été accueillie par la Direction Générale de Tasiast, le Vice-Président des Relations Extérieures, la Directrice des Relations Communautaires ainsi que d’autres membres de la direction. Le programme comprenait une visite des installations du camp, de la fosse de West Branch et de l’usine de traitement, mettant en valeur l’envergure des opérations et les normes de sécurité en vigueur à la mine. Une présentation complète a également été faite sur les initiatives d’investissement communautaire, les efforts en matière d’environnement, le développement du contenu local et les programmes de bien-être du personnel.

Lors de la visite, la direction de Tasiast a réaffirmé l’engagement de l’entreprise envers le partenariat et les progrès partagés avec la région de l’Inchiri — en particulier à travers les projets du Fonds Tasiast — en soulignant la transparence, l’implication locale et les retombées durables.

Cette visite illustre notre volonté constante de maintenir un dialogue ouvert avec les parties prenantes et de promouvoir des efforts collaboratifs en faveur d’un développement durable, tant régional que national.

FIN