Brakna: Lancement officiel du projet « Graines de Citoyenneté » 

La salle de réunion de la région du Brakna a accueilli, le mardi 17 juin 2025 vers 10h00, le lancement des activités du projet « Graines de Citoyenneté», mis en œuvre par l'organisation Grdr en coopération avec le Ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, du Sport et du Service Civique (MAJESCC), le Commissariat aux Droits de l'Homme, à l'Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile (CDHAHRSC) et financé par l'Union européenne et l’Agence Française de Développement.

Les activités se sont déroulées sous la supervision du Gouverneur adjoint, en présence du Maire de la ville, du délégué régional du MAJESCC, du représentant du CDHAHRSC de la région et du président de la plateforme régionale société civile du Brakna.

Étaient également présents à l’atelier le coordinateur national du Grdr M. Moïse Luemba, le chef de projet, M. Alassane Djigo, et l’équipe du projet.

La réunion a été ouverte par une présentation du coordinateur national. Le maire de la commune d’Aleg a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et souligner l’importance du projet. Le gouverneur par intérim a ensuite pris la parole et a souligné l’importance de la citoyenneté et de la jeunesse. Le délégué du CDHAHRSC a également fait une allocution abondant dans le même cadre.

Pour sa part, le président de la plateforme régionale de la société civile de la région du Brakna, M. Lebatt Ould Mohamed Fashkar, a remercié l'équipe du projet et a ajouté que la région se compose de six départements et de deux chefs-lieux d'arrondissement et qu'elle compte de nombreux jeunes en quête d'aide ou de financement.

Le délégué régional du ministère de la Jeunesse du Brakna a, quant à lui, souligné l'importance de la coordination des différentes activités qui seront menées dans le cadre du projet : Graines de Citoyenneté .

À son tour, le délégué du CDHAHRSC a remercié le projet et a déclaré qu'une vigilance accrue était de mise concernant le soutien qui sera apporté aux organisations.

Après les présentations, la parole a été donnée aux participants à la réunion, qui représentent diverses organisations et représentants des départements de Boghé Magtaa Lahjar, M'Bagne, Bababé, Mal et Aleg.

Pour rappel, le projet Graines de Citoyenneté a débuté sa phase pilote en 2019 dans d’autres régions de la Mauritanie.

Comme mentionné précédemment, le projet est financé par l'Union européenne et l’AFD.