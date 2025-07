Elaboration d’un code du BTP en Mauritanie : Une nécessité

À l’instar de plusieurs pays de la sous-région comme le Sénégal, le Maroc ou encore la Côte d’Ivoire, qui se sont dotés de codes nationaux du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) adaptés à leurs réalités, la Mauritanie ne peut plus faire l’économie d’un tel outil structurant. Dans un contexte où les défis de l’urbanisation, de la durabilité des infrastructures et de la sécurité des ouvrages se posent avec acuité, l’absence d’un cadre normatif propre constitue une lacune majeure. Aujourd’hui, plus que jamais, l’élaboration d’un Code BTP national apparaît comme un levier incontournable pour professionnaliser le secteur, réduire les risques techniques et garantir la qualité des investissements publics et privés.

A ce titre, la Mauritanie doit lancer une initiative nationale d’envergure pour concevoir un Code du BTP.

Il est temps que la République Islamique de Mauritanie entreprenne une transformation profonde de son domaine du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) en lançant la création de son tout premier Code national du BTP. L’ambition de cet outil majeur est de mettre en place un ensemble de règles cohérentes pour le pays, qui soient adaptées à ses particularités techniques, écologiques et financières, dans le but de garantir la sûreté, la durabilité et la qualité supérieure des ouvrages. Un enjeu de maîtrise technologique et de progrès écologique.

Actuellement, le secteur de la construction en Mauritanie fonctionne avec des pratiques variées, souvent copiées sur des normes étrangères sans tenir compte des besoins du pays. Cette absence de repères occasionne des dangers pour les bâtiments, des dépenses inutiles et des incidents répétés.

L’objectif principal du nouveau Code de la construction est de :

* Uniformiser les façons de faire pour la conception, l’exécution et le contrôle,

* Rehausser les exigences en matière de sécurité et de pérennité,

* Réduire les malfaçons et les litiges sur les chantiers,

* Valoriser le savoir -faire du pays et consolider la capacité des entreprises locales à rivaliser,

* Considérer les problèmes liés aux évolutions climatiques, surtout dans les zones littorales et sahéliennes.

Voici une stratégie collaborative, articulée autour de sept phases essentielles.​​

Le projet peut être planifié sur une durée de 24 à 30 mois, avec une méthode progressive en 7 phases :

1. Mise en place des structures et des outils, avec la création d’un comité national aux compétences variées.

2. Étude comparative des règles existantes (Eurocodes, codes africains, normes ISO) et examen de la situation locale.

3. Élaboration technique par domaines (constructions, voirie, ouvrages d’art hydrauliques, systèmes d’assainissement, etc.. ).

4. Concertation à l’échelle du pays et essais sur des chantiers tests.

5. Validation officielle par arrêté du gouvernement.

6. Formation des acteurs concernés (sociétés, professionnels de l’ingénierie, services publics).

7. Surveillance et actualisation fréquente du Code.

Une direction variée et transversale.

Le pilotage du projet doit être assuré par un Comité stratégique où siègent le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ainsi que celui de l’Equipment et des Transports, ainsi que les principaux partenaires financiers et techniques.

Un Comité technique de conception viendra l’appuyer, composé d'ingénieurs, d'architectes, de scientifiques, de professeurs et de cabinets d'études.

Un Comité consultatif rassemblera les administrations locales, les sociétés du BTP, les associations et les collaborateurs internationaux.

Un engagement financier national majeur

Le budget que j’estimé pour ce projet s'élève à 60 millions MRU (environ 1,5 million d'euros), il peut être financé par l'État et organismes comme la Banque mondiale, l'AFD ou la BAD.

Cette action traduira sans doute l’ambition du gouvernement mauritanien de moderniser son administration, de garantir des infrastructures performantes et d’encourager un progrès durable, solide et indépendant.

À terme, ce Code BTP permettra à la Mauritanie de franchiser un cap décisif vers l’autonomie technique et la modernisation de son secteur de la construction.

Dr. Hademine Ahmed Vall Ekhyar