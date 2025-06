À l’occasion de l’anniversaire de l’élection de Son Excellence le Président de la République : L’ère de la réalisation et de la justice sociale

En ce jour mémorable de l’année 2024, le peuple mauritanien a renouvelé sa confiance en Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour conduire une nouvelle phase nationale placée sous le signe de l’équité, de la sécurité et du développement.

Dès les premiers instants de ce second mandat, le Président a poursuivi sa démarche fondée sur la consolidation de l’État social, mettant le citoyen ordinaire, les habitants des villages reculés et la jeunesse en quête d’espoir au cœur de ses priorités. Les politiques sociales ne sont pas restées de simples promesses électorales : elles sont devenues des réalités concrètes à travers des projets dans les domaines de l’eau, de l’électricité, de l’éducation et de la santé, traduisant ainsi les engagements en acquis tangibles sur le terrain.

Dans le secteur de la santé, plus de deux millions de citoyens ont été intégrés pour la première fois dans l’histoire du pays au système d’assurance maladie universelle. Des hôpitaux et centres de santé modernes ont été construits et équipés à l’intérieur du pays.

Concernant la lutte contre la pauvreté, le budget des programmes sociaux a été multiplié et orienté directement vers les bénéficiaires : des dizaines de milliers de familles ont profité de transferts monétaires réguliers dans le cadre du programme "Takafoul", en plus de la distribution de milliers de paniers alimentaires saisonniers et d’une aide directe aux populations vulnérables.

Position consolidée

Dans le domaine de l’éducation, des centaines d’écoles ont été construites, équipées en matériel moderne, et des milliers d’enseignants ont été recrutés pour renforcer le système éducatif national.

Des centaines de villages ont été alimentés en eau potable pour la première fois, tandis que des projets agricoles et de développement ont permis aux populations de produire et de tendre vers l’autosuffisance.

Dans les grandes villes, les efforts se poursuivent discrètement pour bâtir des institutions modernes, renforcer les infrastructures, améliorer l’enseignement, la santé et l’emploi, dans un équilibre réfléchi entre le centre et la périphérie.

Sur le plan diplomatique, Son Excellence le Président a consolidé la position de la Mauritanie comme un acteur stable et respecté dans son environnement régional et sur la scène internationale, à travers une politique étrangère fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et l’ouverture. Ces dernières années ont été marquées par une présence diplomatique forte dans les instances internationales, des contributions significatives aux questions de paix et de sécurité, ainsi que par le renforcement des relations avec les pays frères africains et arabes, et l’élargissement des partenariats avec les grandes puissances, dans l’intérêt du pays et au service du développement et de la stabilité.

Sur le plan politique, le langage du Président est resté mesuré, privilégiant le dialogue, la concertation et la paix, loin des tensions et des polarisations.

Ces réalisations, accomplies dans un contexte régional et international particulièrement complexe, n’auraient pu voir le jour sans la vision clairvoyante du Président et sa conviction profonde que le citoyen est à la fois le moteur et la finalité du développement.

En ce jour historique, nous élevons nos voix avec fierté : Oui, nous faisons confiance à notre choix.

Oui, nous croyons en notre projet national.

Oui, nous poursuivons le soutien et l’accompagnement de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, artisan de la Mauritanie nouvelle.

Ancien Député

Babe Begnoug