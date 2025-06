Dialogue : diversité et cohésion nationale

Suite à un appel du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, la classe politique et plusieurs segments de la société mauritanienne, préparent un dialogue dont les assises sont prévues dans quelques semaines. C’est dans ce contexte que la Fondation Habib ould Mahfoudh, du nom d’une figure historique de la presse libre, fondateur du « Calame » décédé en 2001, a initié, samedi, une soirée de réflexion, placée sous le thème « cadre dialogue national : diversité et cohésion». Une rencontre au cours de laquelle d’éminentes personnalités ont pris la parole : Moussa ould Abdou, Birane Wane, Saidou Sall, Ahmed Ould Cheikh Sidya, Kadiata Malik Diallo, député, Kane Mohamed Abdallah, député, Mohamed Lemine Ould Amar, député, Malouma mint Meidah, Sidi ould Ahmed Deya, Elémine ould Mohamed Baba…

Les différentes figures ont rappelé la trace indélébile de Habib Ould Mahfoudh, dans l’évolution de la presse indépendante. Ces hommes et femmes, ont par la suite abordé la question de l’unité et de la cohésion nationale, dans toutes ses dimensions « un thème important et plus que jamais actuel. Raison pour laquelle, la problématique de la diversité culturelle devrait occuper une grande place dans le cadre du prochain dialogue ». Il ressort des échanges du samedi soir « que la concertation est d’essence divine », une recommandation religieuse.

Pour donner ses chances à une véritable cohésion, les différents orateurs ont dégagé des pistes : des solutions consensuelles face à certaines questions vitales, tels que le passif humanitaire, le problème de l’esclavage et de toutes les formes d’inégalité, l’équité dans la gouvernance, le problème de l’école et des langues…