Boghé : Des subventions aux femmes vulnérables

L'antenne départementale de Boghe du mouvement "Main dans la Main" vient d'accorder des subventions à des groupements de femmes vulnérables pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Vingt cinq femmes issues de cinq localités: Dar esalam, Avjeyjure, Embyduaa, Emgyrunate et Rewymdi bénéficient des financements. Une cérémonie solennelle de remises des enveloppes a été organisée à Boghé par les responsables de l'antenne départementale.

Occasion mise à profit par les bénéficiaires pour remercier le mécène Mohamed Ould Soueïdatt et se réjouir de ce financement qui leur permet de monter des microprojets visant à garantir leur autonomie financière et sortir du cycle infernal de pauvreté.

L'accent est mis sur l'autonomisation économique des ménages à travers un soutien à la fois technique et financier.

""Cette initiative s’inscrit dans une démarche continue, bien loin d’une action ponctuelle, et reflète la volonté ferme du responsable du mouvement d’apporter un changement durable dans les zones les plus défavorisées. Depuis sa création, "Main dans la main" agit avec constance pour améliorer les conditions de vie des populations marginalisées, en mettant particulièrement l'accent sur les femmes, moteur essentiel du développement local'', expliquent les responsables de l'association.

L’antenne départementale du Mouvement ‘’Main dans la Main’’ avait procédé en mars dernier, à une vaste opération de distribution de kits alimentaires à Boghé. 120 familles démunies avaient bénéficié de kits alimentaires pour s’acquitter dans de meilleures conditions de leur devoir religieux.

Par ailleurs, le Mouvement ‘’Main dans la Main’’ a offert du matériel sportif à trois clubs sportifs (deux de football: Aidis, Boghé escale et un de basket ball féminin.

Des actions de soutien aux couches démunies ont été menées à Nouakchott et Aleg le ramadan dernier. En novembre dernier, la section sportive du mouvement Main dans la Main avait procédé à une vaste opération de distribution de kits alimentaires, de couvertures et d'autres produits divers, aux populations sinistrées de la commune de Dar El Barka, durement éprouvées par les inondations. Le Mouvement est présidé par le ministre de la Fonction publique, Mohamed Ould Soueïdatt.