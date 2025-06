Word Vision Mauritanie dresse le bilan de ses activités 2024: 10,5 M$ mobilisés

Le siège national de World Vision Mauritanie a abrité ce jeudi 26 juin, dans l’après-midi, une rencontre entre le staff de l’organisation internationale et la presse nationale et internationale mais aussi quelques bénéficiaires.

Au menu de cette rencontre, le bilan de des activités de l’organisation au titre de l’année 2024.

Ce fut l’occasion pour le directeur du bureau national, M. Whitney de passer en revenue les différentes réalisations de son organisation. Le directeur s’est félicité du partenariat fructueux entre WV Mauritanie et le gouvernement mauritanien, rappelant au passage qu’elle est présente dans le pays depuis 42 ans, ce qui témoigne de la solidité et de la sincérité de la coopération entre les deux parties. Il a ensuite souligné que World Vision apporte de l’aide aux populations nécessiteuses dans les domaines de la santé, l’éducation des filles, l’accès à l’eau potable, le financement des AGR, ceci à travers une approche multidisciplinaire. Elle intervient également dans des secours d’urgence (inondation, épidémie…).

Le directeur a également remercié le gouvernement mauritanien pour sa disponibilité et l’ensemble de ses bailleurs pour leurs appuis financiers, notamment l’UNICEF, Irish Aid, le Japon, le bureau des droits de l’homme du gouvernement américain ainsi que des bureaux de soutien de l’organisation aux USA, au Canada et en Allemagne.

Parlant du bilan 2024, M Whitney a indiqué que WV Mauritanie a mobilisé 10, 5 millions de Dollars pour ses activités de bienfaisance au profit des populations vulnérables, ce qui a permis de faire dépister de malnutrition, 39925 personnes, dont 7357 pris en charge, de former 8060 femmes enceintes ou allaitantes.

Dans le domaine de l’accès à l’eau, 11 systèmes solaires ont été installés au profit de 25808 personnes. Dans le domaine de l’éducation et de la cohésion sociale, 128378 enfants ont été formés aux valeurs de paix et de justice. Dans le domaine de la protection de l’enfance, 1,2 millions de personnes ont été sensibilisées contre le mariage précoce des enfants et 767 leaders communautaires formés. Enfin dans le domaine des moyens de subsistances, 7,5 millions MRU ont été mobilisés via des groupes d’épargnes femmes et 446 ménages sinistrés appuyés.

Le directeur du bureau national de WV a aussi indiqué que son organisation travaille sur un nouveau business plan couvrant la période 2026-2030, ce qui ouvre de nouvelles perspectives au partenariat entre son organisation et la Mauritanie. Enfin, il a souligné que les portes de son organisation demeurent ouvertes à la presse dont le rôle est déterminant, mais également aux organisations et personnes désireuse de s’informer sur le travail de WV Mauritanie.

Autre temps fort de la cérémonie, les témoignages de certains bénéficiaires de l’appui de de l’organisation. Ainsi, l’imam Hademine, du réseau pour la protection de l’enfance et le secrétaire général de l’Ong pour le plaidoyer et trois femmes ont pris la parole pour se féliciter de leur partenariat bénéfique avec World Vision ; ils ont loué le travail désintéressé et volontariste de l’organisation dont l’appui leur a permis de réaliser leurs activités au profit de leurs bénéficiaires.