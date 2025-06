﻿Journée mauritano-marocaine sur le partenariat mines et industries

La Fédération de l’Industrie, des Mines et de l’Energie du patronat de Mauritanie et l’université marocaine des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Energiques ont organisé une journée sur le partenariat, sous le slogan «renforcer le partenariat dans le domaine des industries métallurgiques » mercredi 25 juin.

La cérémonie de lancement de l’événement s’est déroulée en présence du ministre des mines et de l’industrie, Thiam Amadou Tidiane, de l’ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar et de nombreux hauts responsables des 2 pays.

Cette manifestation a pour objectif « d’ouvrir de nouveaux horizons et des perspectives de coopération bilatérale, en encourageant les investissements conjoints, les échanges d’expertise et la promotion de l’intégration entre les 2 pays, dans des secteurs vitaux tels que les industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, énergétiques et minières ».