Le triomphe du mensonge

La civilisation musulmane a dominé le Monde pendant treize siècles, en développant toutes les sciences humaines, la médecine, l'astronomie et les recherches en chimie et en physique mais elle n'a jamais cherché à développer l'armement : décimer, anéantir en masse des vies humaines n'était pas son objectif et contredit même la mission du prophète Mohamed (PBL) qui cultivait la paix et la préservation de la vie sous toute ses formes, même en temps de guerre. Dès le déclin de cette civilisation et l'émergence de son homologue occidentale, la première stratégie de celle-ci fut le développement de l'industrie des armes visant à réduire à néant le maximum de personnes en un temps record. Cette civilisation sauvage qui prône hypocritement des valeurs d'humanisme n’attache aucune importance à la vie d’autrui. Ses armes de destruction massive ont fait périr des dizaines de millions de personnes lors des deux guerres mondiales.

Commandé par le lobby sioniste, cet Occident détruit le monde musulman, pays après pays. Tous les dix ou quinze ans, l’un d’eux est rasé, au moindre prétexte énoncé par ledit lobby qui ordonne alors à l'axe anglo-Saxon, USA et Grande-Bretagne, d'intervenir militairement et aux autres de les appuyer avec leurs services de renseignements et leur « diplomatie ». Hier, l'Afghanistan fut ruiné puis l'Irak accusé de posséder des armes de destruction massive et de développer ses capacités de défense, ensuite la Libye et son programme nucléaire et aujourd'hui l'Iran. L'objectif de la campagne est clair : le lobby sioniste oblige l'Occident à intervenir afin de déposséder les pays musulmans de toute possibilité de défense, c’est une entreprise délibérée de les désarmer tous. Cela commence toujours par la liquidation physique des savants, avant la destruction du matériel. Si le lobby sioniste est parvenu à démilitariser, sans beaucoup de peine, les premiers pays susdits, l'Iran ne sera pas une proie facile.

Par l'entremise de l'hégémonie occidentale, les Sionistes proscrivent tout progrès technique ou technologique propre au sein de l’Oumma mais ne font, ce faisant, que s’obstiner à jouer avec le feu et le sang. Ne cachant plus son animosité et sa rancune à l’encontre des musulmans qui se respectent, cet Occident a failli envers ses soi-disant principes à Gaza où toutes les notions de Droit qu'il prétendait défendre se sont évaporées. Où est, dans ce parrainage de la colonisation en Palestine, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? Où en est-on de la protection des civils qui subissent un blocus terrestre, aérien et maritime sous un tel déluge des bombes déversé avec le consentement de l'Occident obstiné, pour sa part, à qualifier de « légitime défense » cette horreur ?

En tout cas, la trahison de la conscience internationale qui a placé l'Occident au sommet et le triomphe du mensonge commencent à s'effacer sans regret, aux yeux de tous les peuples qui aspirent à la paix et à la justice. Face à cette offensive tous azimuts, on distingue clairement aujourd’hui deux types d'arabes, les vrais et les faux. Les vrais : Hamas, Hezbollah et Houtis ; pour qui Ia libération d'Al-Aqsa et des terres arabes occupées reste et restera toujours un objectif prioritaire, posé avec force ; contrairement au « bon » vouloir des traîtres, des faux, des « Harabes » ; c'est-à-dire ceux qui fuient vers leurs ennemis pour les protéger. Ces mêmes « Harabes » qui sont à l'origine de toutes les défaites précédentes et actuelles du monde arabe et dont les potentialités économiques ne servent que l'impérialisme occidental, pérennisant l'occupation d'Al-Aqsa.

Mohamed Ahmed Cheikh

Ingénieur