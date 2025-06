Sports…Sports…

COTIF 2025 : Les Mourabitounes poursuivent leur préparation à Nouakchott

Les Mourabitounes U20 poursuivent leur préparation en vue du tournoi international COTIF2025. Sous la direction du sélectionneur Ahmed El Kory « Pope », ils prennent part à un premier regroupement à Nouakchott. La COTIF va accueillir une Coupe du Monde avec sept sélections et le Valencia CF, en hommage aux sinistrés de la Dana. L'affiche complète des participants à la COTIF 2025 qui fête sa 41ème édition qui se tiendra du 19 au 30 Juillet prochain est désormais connue. Aux sélections déjà confirmées de l'Argentine, de l'Uruguay, de la Mauritanie et de l'Arabie Saoudite, s'en ajoutent trois : Chili et Vénézuéla et ADH Brésil. Avec ces sept sélections qui représenteront le football américain, asiatique et africain, on verra également le Valencia CF, représentant le football espagnol en hommage aux personnes touchées et touchées par la Dana qui a ravagé le territoire valencien en Octobre dernier, notamment à l’Alcúdia, la ville qui accueille le tournoi depuis plus de quatre décennies.

Coupe d’Afrique de minifootball Derna 2025 : les Mourabitounes fixés sur leurs adversaires

Finaliste de la dernière édition, l’équipe nationale de minifootball connaît ses futurs adversaires et le calendrier de la Coupe d’Afrique de minifootball Derna 2025. Plus déterminée que jamais, les Mourabitounes se donnent un nouveau rendez-vous avec l’Histoire ! La Mauritanie entrera en lice le 15 Juillet face au Nigeria avant de croiser le Burkina Faso, le 17, et terminera la phase de groupe face à la Guinée Conakry, le 19 du même mois. Rappelons que tournoi se tiendra du 14 au 25 Juillet 2025 à Derna (Libye). Les trois matchs de groupe de la Mauritanie se joueront à 20h00, heure de Nouakchott. Le chemin de la gloire de l'Afrique commence donc à Derna ! La Confédération Africaine de Minifootball (AMC) a confirmé la liste des seize nations qui s’y affronteront : « Nous sommes fiers de vous présenter cette magnifique gamme d'équipes nationales pour la Coupe d'Afrique de minifootball des Nations Derna 2025. Ce tournoi représente un moment significatif pour le minifootball en Afrique ».

Super D2 : L'ASAC étrille Kouva

L'ASAC Concorde balaie l'ASC Kouva 4 buts à 1, en ouverture de la 12ème journée de Super D2, le mardi 17 Juin. Grâce aux réalisations d'Adama M’Bodj (7') et d'un hat-trick de Bacrine Yarg (51', 64' et 90+2'), les Bleu et Blanc font un pas vers la qualification aux play-offs de montée en élite. Avec 28 points au compteur, les poulains de Lassana Cissokho sont provisoirement en tête au classement. La réduction du score par Habibou Sow demeure anecdotique. L'ASC Kouva était déjà officiellement relégué en Super D3 pour la saison prochaine, suite à sa lourde défaite (6-0) face à l’AS Police, la semaine dernière. Les banlieusards n’ont enregistré que quatre maigres unités en douze journées.

FC Brakna renverse la Police

Dans ce sprint final pour la qualification aux play-offs, l’ASC Police tombe au pire moment. Un faux-pas terrible. Les poulains de Taleb Lemrabott ont été renversés par le FC Brakna (1-2), le mercredi 18 Juin, lors de la 12ème journée. Sidi Diallo avait ouvert le score (14’), Yeslem Dellahi rétablissait la parité (48’) avant que Mansour Gassama ne donne l’avantage au FC Brakna (54’). Avec cette bévue, l’ASC Police (26 points) laisse désormais l’ASAC Concorde s’emparer du fauteuil de leader. Quant aux hommes d’Abdou Fall, ils comptent 22 points et sont quatrième.

Nouakchott Academy pulvérise Star Arafat

Sans pitié, Nouakchott Academy a concassé Star Arafat (8-0), grâce notamment à un triplé de Mohamed El Hafedh (37’, 39’ et 86’), un doublé de Hamidou Diarra (7’ et 14’) et les réalisations d’Imam Dine Sow (45’), Abderrahmane Soumaré (45+5’) et Moussa Ball (53’). Nouakchott Academy pointe à la troisième place avec 26 points (+23). L’ASC Police est second avec 26 points (+25),suite à son revers face au FC Brakna., tandis que le Star Arafat est onzième avec douze unités. Le jeudi 19 Juin, toujours pour le compte de la 12ème journée, l’Olympic Sebkha s’est imposé 3 buts à 1 face au FC Oasis, grâce à Brahim Bakhayogho (4’), Abou Ngaïdé (39’) et Hamady Diop (85’) contre une réalisation de Mohamed El Mine (90’). Pour rappel, le Centre Moulaye M’Baareck et le FC Amitié se sont quittés, mercredi, sur un score de parité (3-3) au terme d’un match intense et spectaculaire. Mohamed Baghayoko a réalisé un doublé (2' et 43') tandis que Bah Samba (90+5’) a décroché sur le gong le but salvateur synonyme de match nul. Le FC Amitié 2020, après avoir rétablit la parité par Souvi M’Bareck (51’) et Babacar Diakité (55’), pensait réaliser le hold-up avec la réalisation d’Aleyatt Djibril (90+2’) avant que Bah ne change la donne. Au classement, les protégés de Moussa Sidi Baghayogho sont septième (16 points) talonnant les poulains de Mokhtar Mahfoudh (15 points et huitième place).

Super D2 : six matches en simultané

Une dernière journée en folie avec la qualification de deux clubs aux play-offs et la descente de trois autres en Super D3. Six rencontres se disputeront simultanément. En premier lieu, les trois rencontres de la 13ème et dernière journée de Super D2 déterminantes pour la qualification aux play-offs se joueront simultanément le mercredi 25 Juin. Le département des compétitions nationales de la FFRIM les a en effet fixées à 16h 30 : ASC Police vs Centre Moulaye M’Bareck au Stade Cheikha Boïdiya ; ASAC Concorde vs FC Brakna au Stade Armée Sebkha ; Nouakchott Academy vs FC Dar Barka au Stade du Ksar. Trois autres rencontres se joueront également en simultané à 16h 30, le même jour : FC Oasis vs AS Riyadh à l’Annexe OCO ; FC Amitié 2020 vs Star Arafat à l’OCO et FC Zaatar vs Olympic Sebkha au Stade de Riyad. Une rencontre sans enjeu se jouera à 19h 20. Déjà reléguée en Super D3, l’ASC Kouva rencontrera le Widad Arafat (sixième au classement).

Al Kharitiyath SC : Idrissa Thiam rompt à l’amiable

Al Kharitiyath (Qatar) a annoncé la résiliation à l’amiable du contrat de l’ailier international mauritanien Idrissa Thiam, le vendredi 20 juin. Le natif de Basra (Sebkha) avait rejoint en 2024 le club qatari de deuxième division ou il a disputé quatorze rencontres, inscrit cinq buts et délivré une offrande.