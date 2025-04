Semaine du Maroc : intense activités et ruée des visiteurs

Lancée jeudi soir sous le thème « ensemble pour bâtir un partenariat solidaire », la deuxième édition de la semaine du Maroc à Nouakchott, a été marquée par une intense activité vendredi et samedi.Une offre de stands au contenu riche et varié, symbole d’une économie marocaine portée par le potentiel des produits locaux, transformés et

diversifiés, pour une intégration réussie dans les chaines de valeurs mondiales, à travers l’artisanat, le textile, plusieurs domaines de l’industrie, les services, l’investissement tourné vers l’extérieur,les énergies renouvelables….

Les stands ont été littéralement envahis par les visiteurs au cours des journées du vendredi et samedi.

Parallèlement aux activités commerciales, la fin de la journée du vendredi a été marquée une conférence économique axée sur les perspectives de renforcement du partenariat dans le domaine commercial et des énergies renouvelables.

Cette activité s’est déroulée en présence du ministre marocain du commerce extérieur, Omar Hajera, de l’ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar, des représentants de l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements Extérieurs (AMDIE), de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement en Mauritanie (APIM), de la Maison de l’Artisanat du Maroc, de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM) et de nombreux hommes d’affaires.