Ouverture du 11e congrès de la SMAC à Vasq Hôtel

C’est sous le thème «les cardiopathies émergentes, entre avancées scientifiques et défis de santé publique» que s’est ouvert, ce vendredi 25 avril 2025, à l’hôtel Vasq, le 11e congrès de la société Mauritanienne de cardiologie (SMAC).

Durant deux jours, les cardiologues mauritaniens, auxquels sont venus se joindre leurs collègues de France, de l’Italie, du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, vont plancher sur 81 présentations portant sur les pathologies cardiaques et les nouvelles techniques pour leur prise en charge, à travers des débats et ateliers.

Parmi ces sujets traités, on peut citer l’hypertension artérielle du sujet âgé, jeune, étude de la prescription des anticoagulants oraux directs en cardiologie, prise en charge des BAV à l’hôpital de Sikasso (Mali), urgences cardiovasculaires à propos de 524 cas au Centre national de cardiologie (CNC) de Mauritanie, les maladies vasculaires périphériques et des pathologies aortiques, les cardiopathies congénitales à la révélation néonatale, les soins infirmiers au CNC. Les participants ont suivi en direct une intervention du bloc du service de chirurgie interventionnelle du CNC.

Dans son discours d’ouverture, le président de la société mauritanienne de cardiologie et directeur adjoint du CNC, le Pr. Camara Sirakhe, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a expliqué la pertinence du choix du thème par la croissance préoccupante des maladies cardiovasculaires longtemps considérées comme l’apanage des pays industrialisés.

Le président de la SMAC a cependant tempéré les inquiétudes en indiquant les avancées remarquables qu’offre la science médicale, notamment en imagerie cardiovasculaire, en génétique, en thérapeutique innovantes et en technologie d’intervention en terme de prévention, de diagnostic précoce et de prise en charge efficace des maladies cardiaques. «Cependant, ces progrès, aussi porteurs d’espoir qu’ils puissent être, ne seront bénéfiques que si nous savons les adapter à nos contextes locaux, car notre principal défi reste l’accès équitable aux soins, à la formation continue du personnel médical et paramédical, au renforcement de nos infrastructures de santé, d’éducation de nos populations », a indiqué le Pr, Camara Sirakhe. C’est la où réside justement, l’importance de la rencontre de Nouakchott laquelle doit permettre aux experts de réfléchir ensemble, de partager les expériences, les données, les solutions et partant de renforcer leur collaboration à l’échelle nationale, régionale et internationale, souligne le président de la SMAC.

Ouvrant officiellement les travaux, Madame El Aliya Mint Menkouss, secrétaire générale du ministère de la santé a félicité la SMAC pour l’organisation de cet important congrès qui rassemble des spécialistes de maladies cardiaques pour partager leurs différentes expériences ; elle a ensuite loué les progrès réalisés par le centre national de cardiologie dont le renforcement constant en personnel qualifié et en moyens matériels de pointe ont contribué à limiter fortement les évacuations des patients mauritaniens vers l’étranger, soulageant du coup le budget de l’Etat. Elle a enfin souhaité la bienvenue et bon séjour aux participants étrangers et dit attendre des recommandations pertinentes du congrès.

Signalons que la SMAC a profité de l’ouverture de son congrès pour remettre des médailles de reconnaissance éternelle pour services rendus à Pr. Bâ Mohamed Lemine,1er cardiologue mauritanien, à Dr. Med Salem Agrabatt, premier cardiopédiatre, à Dr. Fatimata Barry Kane, première cardiologue mauritanienne et ancienne directrice adjointe du CNC, à Dr. Jiddou, ancien président de la SMAC, à Dr. Diagana Tidiane, ancien trésorier de la SMAC.

Deux médailles similaires ont également été remis par le président de la SMAC au ministre de la santé et à la secrétaire général du département.

Notons que la cérémonie d’ouverture officielle s’est déroulée en présence de l’adjoint au maire de Tevragh Zeina et du président de l’ordre national des médecins, Pr. Horma Zeine, le directeur du CNC, le Pr. Ahmed Eba, des chefs de services et du personnel de l’établissement.