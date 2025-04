Début de la deuxième édition de la semaine du Maroc à Nouakchott

Nouakchott va vivre au rythme et à l’heure du royaume du Maroc, du 24 au 30 Avril 2025, dans le cadre de la deuxième édition de la semaine de ce pays frère, en terre mauritanienne.

Le coup d’envoi de l’événement, organisé par l’ambassade du Maroc, en partenariat avec l’association « Mountada Al Janoub » et placé sous le thème « ensemble pour bâtir un partenariat solidaire » a été donné jeudi enfin d’après-midi, dans le vaste espace situé entre le premier palais des congrès de Nouakchott et le siège de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement en Mauritanie (APIM).

La semaine a démarré en présence de plusieurs membres du gouvernement mauritanien, de l’ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar, de nombreux hauts responsables mauritaniens et marocains, de la crème du secteur privé et d’un public nombreux.

Cette semaine est une manifestation économique et culturelle, dont l’objectif est « de promouvoir le patrimoine marocain et renforcer les liens entre le royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie ».

Elle offre un programme riche et diversifié: « des présentations économiques, des rencontres professionnelles, des séminaires de réflexion sur les perspectives de coopération dans les domaines de l’investissement et de la transition énergétique, des espaces de présentation de produits marocains dans tous les domaines : industrie, construction, technologie, textile, santé… ».