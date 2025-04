Kinross Tasiast renouvelle les représentants du personnel au cours d’une élection transparente et inclusive

Nouakchott, Mauritanie – 24 avril 2025 – Fidèle à ses engagements en matière de dialogue social et de transparence, Kinross Tasiast a organisé, le lundi 21 avril 2025, les élections des représentants du personnel pour le site minier de Tasiast ainsi que pour le bureau de Nouakchott. Ce scrutin a également permis de renouveler les membres du Comité Consultatif d’Entreprise (CCE).

L’organisation de ces élections marque une étape importante dans le renforcement d’un environnement de travail fondé sur l’écoute, la concertation et la reconnaissance du rôle de chacun de nos collaborateurs dans la vie de l’entreprise. Conduites dans un climat de respect mutuel, les élections se sont tenues dans des conditions exemplaires, témoignant de l’attachement de toutes les parties prenantes à un processus juste et équitable.

La participation élevée du personnel – avec des taux atteignant 78,45 % sur le site de Tasiast et 64,83 % à Nouakchott – illustre l’intérêt que portent les employés à la représentation syndicale et à leur rôle dans le dialogue social.

Dix représentants titulaires et dix suppléants ont été élus pour le site de Tasiast, tandis que trois titulaires et trois suppléants ont été désignés pour le bureau de Nouakchott. Les représentants nouvellement élus auront pour mission de porter la voix de leurs collègues, de favoriser un dialogue constructif et inclusif entre la direction et les équipes, et de contribuer activement à un environnement de travail serein et collaboratif. Kinross Tasiast se réjouit de cette dynamique positive, qui s’inscrit pleinement dans sa vision d’une gouvernance partagée et d’une culture d’entreprise où chaque voix compte.

Kinross Tasiast remercie l’ensemble des employés pour leur mobilisation et leur sens des responsabilités, ainsi que toutes les équipes qui ont œuvré au bon déroulement du scrutin.

