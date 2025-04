Les maires de Sebkha et du Ksar participent au forum international de l’hydrogène vert à Nairobi

Le maire de la commune de Sebkha, M. Bâ Ismail a participé, avec son homologue du Ksar, Mohamed Saleck Oumar, au forum international sur l’hydrogène vert, tenu à Nairobi, capitale du Kenya, du 14 au 18 avril 25.

Organisé par Connective Cite en collaboration avec la coopération Allemande (GIZ), cette rencontre a été l’occasion pour le maire de Sebkha d’évoquer l’une des préoccupations environnementales majeures de sa commune, à savoir l’assainissement et les tentatives entreprises par les pouvoirs publics et la municipalité pour y faire face. La commune de Sebkha, comme l’indique bien son nom est bâtie sur une zone de marécages et est ouverte sur l’Océan Atlantique, elle connaît des remontées des eaux salines quand il pleut, les eaux de pluies peuvent envahir certaines maisons basses et stagnent dans les rues, les ruelles et le grand marché communal, un des plus importants de la capitale. M. Bâ Ismail n’a pas manqué de rappeler que la lutte contre les méfaits du changement climatique et le recours à l’hydrogène sont devenus depuis 2019, l’option nationale du président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani lequel a défendu le projet au niveau de l’Union Africaine qu’il a présidée jusqu’en février dernier. Pour sa part, son homologue du Ksar a exposé le problème de la prolifération des ateliers de réparation de véhicules installés de manière informelle dans une zone résidentielle de sa commune. Ces pollutions ont comme on le sait, des effets nocifs sur la population.

Notons que le conclave de Nairobi a rassemblé des participants de haut niveau dont Mme Barbel Hohn commissaire à l’énergie pour l’Afrique auprès du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, des maires et des responsables de gouvernements locaux africains et représentants d’entreprises internationales intéressés par l’investissement dans l’hydrogène vert.