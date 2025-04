Au-delà de l’Iftar des enfants des martyrs

La célébration de la mémoire des martyrs est un acte qui renforce l’attachement du peuple à ses valeurs fondamentales. C’est aussi honorer la mémoire de ceux qui ont offert leurs vies pour défendre la nation. Ce geste symbolique est aussi un regard vers l’histoire, vers les martyrs.

Le 19 Mars 2025, le ministère de la Défense, des Affaires des Retraités et des Enfants des Martyrs a organisé une cérémonie d’Iftar à l’honneur des enfants des martyrs. Un acte hautement symbolique à saluer et à perpétuer, même si leurs aînés de la Guerre du Sahara, de Lemghaïty, de Tourine et des Opérations Extérieures n’ont pas fait partie de la fête et, à leur grand dépit, n’y ont pas pris part. Il est d’autant plus regrettable que les martyrs eux-mêmes et leurs frères d’armes encore en vie aient été omis de cet important événement.

Une journée des martyrs et un monument pour honorer les sacrifices de ceux qui ont combattu et offert leurs vies pour la nation est un geste qui aurait pour vocation de ramener en mémoire ceux qui ont combattu et qui se sont sacrifiés ou qui ont survécu pour la défense de la patrie et leur montrer que leurs sacrifices n’ont pas été vains et que les personnes chères laissées derrière eux par les martyrs sont en de bonnes mains.

C’est un geste qui appelle à des actions éducatives pour informer les citoyens, mais surtout les générations du futur sur le sens du patriotisme et celui plus ultime du sacrifice. Il est important d’apprendre à nos enfants le passé, le sens du patriotisme et du sacrifice pour créer et développer en eux l’amour de la patrie pour que la nation continue d’exister.

La célébration de la mémoire des martyrs et celle de leurs frères d’armes encore en vie est une symbolique du courage, une exaltation du don suprême. Il ne faut séparer les martyrs des vivants. Ils constituent un bloc compact et indivisible qui transcende les contingences du temps et de l’espace. Ils ont beaucoup donné ensemble et même tout donné et on doit se souvenir d’eux ensemble pour ce qu’ils ont donné.

Une symbolique du courage

Une journée pour célébrer la mémoire de nos héros tombés en martyrs est importante car ils se sont se sont sacrifiés pour la nation et la nation ne doit jamais oublier cela, mais nous avons aussi le devoir d’honorer et respecter ceux qui se sont battus aux côtés des martyrs et, qui, par la grâce d’Allah, sont toujours vivants. Ceux qui ont combattu au Sahara, qui commencent à s’éteindre avec leurs invalides et leurs anciens prisonniers ont autant droit à la célébration que leurs compagnons d’armes martyrs aux côtés desquels ils ont combattu, tout autant que ceux qui ont survécu à Tourine, à Hassi Sidi, à Ouagadou et partout ailleurs. Tous ceux qui ont combattu pour que la Mauritanie continue d’exister, sans distinction et sans discrimination aucune, ont besoin que la nation leur fasse sentir sa gratitude avant de rejoindre le cortège des martyrs.

Un geste si simple, si modeste peut en dire long sur la reconnaissance et l’estime de la nation pour ceux qui se sont donné corps et âmes pour la défendre. Une compensation matérielle, une décoration, un ruban, un insigne, une médaille pour services rendus, une participation à un défilé ou une invitation à un événement sont autant de marques pour manifester l’estime et valoriser l’héroïsme, la bravoure, le dévouement extrême à la patrie et l’action sans rattachement à une communauté et mettant en relief les moments forts de la carrière d’un combattant.

Un monument, c’est toute l’histoire de la mémoire qui témoigne du passé et rend hommage à ceux qui sont morts pour la patrie. Il honore les morts et donne un sens aux services de ceux qui sont encore sous le drapeau et ceux qui le seront plus tard. Il rappelle le sacrifice consenti à la nation en particulier auprès des jeunes. Un monument c’est cette œuvre symbolique qui conte aux populations l’histoire de ceux qui ne reviendront jamais mais qui demeurent omniprésents dans la mémoire collective.

Le devoir de mémoire est une obligation morale de se souvenir envers tous ceux qui, à un moment donné, ont pris part à un événement majeur et décisif dans l’histoire de notre pays au risque et au prix de leurs vies et pour partager notre reconnaissance, notre fierté et notre tristesse envers ceux qui ont servi, se sont battus et sont morts ou ont survécu pour défendre la République Islamique de Mauritanie et pour que les mauritaniens continuent de vivre dans la sérénité et la quiétude.

Mohamed Lemine Ould Taleb Jeddou, colonel à la retraite