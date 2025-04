Semaine du Maroc du 24 au 30 avril à Nouakchott

Nouakchott accueille la semaine du Maroc du 24 au 30 avril « un événement économique et culturel, visant à mettre en valeur les richesses et l’authenticité du patrimoine matériel et immatériel du royaume », annonce un communiqué de presse.

Cette manifestation permet également « de célébrer la fraternité ancrée dans l’histoire et la profondeur des relations humaines et culturelles, entre le royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie ».

Cet événement est co-organisé par l’ambassade du Maroc, l’association « Mountada Al Janoub » en partenariat avec le Ministère du Commerce et du Tourisme de Mauritanie, le Secrétariat d’Etat chargé du Commerce Extérieur du Royaume du Maroc, l’Agence de Promotion des Investissements de Mauritanie (APIM), l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMADIE), la Maison de l’Artisan (MA) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Cette semaine « s’inscrit dans le cadre du renforcement des échanges économiques, commerciaux et culturels entre les 2 pays, avec des espaces dédiés aux expositions, des rencontres B to B et B To G ».

La semaine du Maroc « sera également marquée par l’organisation de conférences sur la dynamique et les perspectives de coopération, les enjeux liés à la transition énergétique et transportera les visiteurs dans un voyage au Maroc, pour découvrir les richesses culturelles, culinaires authentiques et les produits du terroir ».

Plusieurs secteurs (industries, BTP, digital, industrie pharmaceutique et médicale, textiles….) qui font la promotion du made in Maroc exposeront dans le cadre de la semaine.