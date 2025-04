L’ancien président du parti mauritanien pour le Renouveau la reconstruction (PMRC), Moulaye Jiyid annoncé son retour en politique. Dans un post sur les réseaux sociaux, il lance un appel à la participation dans un nouveau projet de société, ceci par la création d’un parti politique. Cette décision de l’ancien président du PMRC qui a participé à des élections présidentielles intervient après une longue réflexion et pour le bien du pays ; il invite les citoyens soucieux de faire avancer leur pays et sa démocratie. « J’ai décidé de rechercher des citoyens et citoyennes ambitieux pour leur pays et prêts à s’engager dans une politique honnête, loin de l’extrémisme et du profit, décidés à construire une société honnête à laquelle tout le monde aspire, pour créer un nouveau parti politique », écrit l’ancien maire et député de Zouerate.

Ingénieur de l’Aviation civile et expert en exploitation minière, Moulaye El Hacen Jiyid est né en 1952 à Atar et fait ses premières armes en politique à Zouerate. Après la création de son parti le PMRC, il se présente à toutes les élections présidentielles de 1992 à 2007. Contrairement à beauucoup d’opportunistes, il a toujours refusé d’entrer dans les différents gouvernements de Ould Taya.