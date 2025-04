Chantier de l’ISET à Rosso : Le MHUAT pas content du tout!

Dans le cadre du suivi des chantiers éducatifs confiés à son département, le ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, M. Niang Mamoudou a effectué, hier vendredi, 18 avril, une visite sur le chantier de l’institut supérieur de l’enseignement technologique –(ISET) de Rosso.

Après un tour des travaux d’extension de cet important établissement de l’enseignement supérieur, le ministre a échangé avec les responsables de l’ouvrage. Selon des sources proches de la délégation, le ministre, ingénieur de génie civil et homme de terrain, n’était pas content car il a rapidement relevé du retard dans l’exécution des travaux, le chantier ne pouvant pas être livré à la date prévue. Du coup, il a attiré l’attention des responsables sur le respect scrupuleux des cahiers de charge, notamment la qualité des ouvrages et le respect des délais de livraison, ceci conformément aux instructions du président de la République et du Premier ministre. Le ministre l’a exprimé lors d’une réunion dans laquelle était perceptible une certaine nervosité, tenue avec les autorités administratives et sécuritaires de la région et les responsables de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, les bureaux de contrôle et de suivi. Le ministre a mis les responsables du chantier devant leur responsabilité en rappelant que le non-respect des conditions éditées dans le cahier de charges entraîne de facto des sanctions. Le ministre ne peut comprendre que des chantiers aussi importants, adjugés à travers des cahiers de charges bien ficelés accusent des retards sans que des sanctions ne suivent. C’est pourquoi il a demandé à toutes les parties concernés (maître d’ouvrage, entreprise, bureau de contrôle et de suivi et même de l’administration) à prendre, chacun en ce qui le concerne, leurs responsabilités. Tolérance zéro, a martelé le ministre qui a donné rendez-vous le 10 mai date de sa prochaine visite pour vérifier le respect des engagements pris lors de cette première tournée. De sources concordantes, les certains participants à la réunion n’ont pas manqué d’apprécier la fermeté et le ton du ministre face au retard constaté.