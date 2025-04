 Elargissement de la base des données sismiques offshore

La Mauritanie a élargi sa base de données sismiques offshore, avec plus de 100.000 kilomètres carrés de données 3 D dans les eaux territoriales, pour plus de 101516 kilomètres carrés de données de haute qualité, traitées et compilées, selon une révélation faite cette semaine par le ministre de l’énergie du pétrole, Mohamed ould Khaled.

Cette opération a été réalisée dans le cadre d’un partenariat avec TGS, une société leader dans la collecte et le traitement des données géologiques.

Ce portefeuille « comprend également plus de 19.000 kilomètres carrés de données sismiques retraitées PSDM et plusieurs études sismiques 2D, formant ainsi une référence intégrée ouvertes aux investisseurs et aux sociétés d’exploration pétrolière et gazière ».

La réalisation de cette opération « est une étape importante dans le processus d’ouverture aux investisseurs, avec l’extension des données sismiques et des études au large de nos côtes.

La Mauritanie ouvre la porte à une nouvelle fenêtre d’exploration pétrolière et gazière. Notre littoral atlantique, riche et encore peu exploré, associé à un climat d’investissements stable, fait du pays une destination pétrolière et gazière prometteuse en Afrique », explique le ministre de l’énergie du pétrole.

Dans le même ordre d’idées, Mohamed Khaled a exprimé les bonnes dispositions de la Mauritanie à travailler avec tous les partenaires internationaux «pour explorer l’énorme potentiel du pays, réaliser une croissance à long terme mutuellement bénéfique ».

Ainsi « ces avancées précieuses devraient fournir une vision plus complète et plus précise des couches et des formations géologiques. Elles contribuent également à renforcer la confiance des investisseurs dans les réserves géologiques et à réévaluer les résultats des explorations précédentes à la lumière des derniers développements technologiques, avec une réduction des risques, contribuant à des décisions d’investissement fondées sur des bases scientifiques solides».