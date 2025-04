﻿Convention de coopération entre la BCM et la Bourse de Casablanca

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et la Bourse de Casablanca ont signé un protocole d’accord de coopération en vue de la création de la Bourse de Nouakchott, au cours d’une cérémonie organisée dans les locaux de la BCM, jeudi dernier.

Celui-ci a été signé par le gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), Mohamed Lemine Dhehby et le Directeur Général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, en présence de plusieurs responsables des 2 institutions.

Ce protocole d’accord de coopération a pour objectif « d’unir les efforts pour concrétiser un projet stratégique » en conformité avec «l’expression de la volonté de sa Majesté, le roi Mohamed VI, et le président Mohamed Cheikh El Ghazouani ».

Par ailleurs « il témoigne de la volonté commune des 2 institutions de renforcer les liens de collaboration dans le développement des marchés boursiers et s’inscrit dans le cadre des efforts de dynamisation et de diversification de l’économie mauritanienne, pour attirer les investissements étrangers, grâce au développement d’un marché boursier connecté et moderne ».