Vers un Multilatéralisme  Inclusif : Les Réﬂexions d'Ahmedou Ould Abdallah au Sommet Africa Political Outlook

Bruxelles – Le sommet Africa Political Outlook, qui s'est tenu le 25 et 26 mars à Bruxelles, a offert une tribune captivante pour examiner les dynamiques changeantes des relations internationales à l'ère du Sud global. Alors que le monde se trouve à un carrefour, confronté à la crise du multilatéralisme, les intervenants ont insisté sur la nécessité de forger un ordre international plus équitable et inclusif, capable de refléter l'impact croissant des nations émergentes.

Ahmedou Ould Abdallah, ancien représentant des Nations Unies, a captivé l'audience par ses réflexions éclairées sur la transformation des alignements géopolitiques traditionnels.

Avec une sagacité rare, il a mis en lumière les incertitudes actuelles entourant les organisations internationales, qui doivent naviguer dans un paysage de contestation croissante et de défis internes. Abdallah a expressément souligné que la montée des régimes populistes et autoritaires menace de saper les valeurs fondamentales sur lesquelles reposent les structures de gouvernance mondiales.

Portant un regard optimiste mais vigilant, il a exhorté les pays africains à adopter une posture proactive dans le dialogue international, affirmant que le temps est venu pour le continent de revendiquer avec force sa place dans les processus décisionnels globaux. L'ancien diplomate a défendu l'idée que le véritable potentiel africain réside dans sa capacité à surmonter ses défis internes, tout en forgeant des alliances stratégiques avec d'autres nations désireuses de réformer l'ordre mondial.

Abdallah a également abordé les nécessaires réformes du Conseil de sécurité de l'ONU, plaidant avec ferveur pour une représentation plus équitable des pays africains. Il a réaffirmé que ces réformes doivent être envisagées en tenant compte des réalités géopolitiques contemporaines et de la volonté des États puissants de s'engager dans une véritable transformation du paysage international.

L’Africa Political Outlook a été une plateforme où les voix africaines, comme celles d'Ahmedou Ould Abdallah, ont su résonner avec force, apportant des perspectives

essentielles sur la nécessité d'un multilatéralisme repensé. Les réflexions partagées ont permis d'imaginer un avenir dans lequel l'Afrique, forte et unie, joue un rôle central et respecté dans le façonnement d’un monde plus juste et inclusif.

En outre, il est important de mettre en avant d'autres postes significatifs occupés par Ahmedou Ould Abdallah : il a été ambassadeur de Mauritanie de 1968 à 1985, et a exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, ainsi que de ministre du Commerce et des Transports.

L’Africa Political Outlook s’impose ainsi comme une plateforme stratégique pour faire entendre les priorités africaines dans la gouvernance globale.







COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 16 Avril , 2025

----------------------------------

RÉCAPITULATIF DU SOMMET

Date: 25 & 26 mars, 2025

Lieu: The Hotel, Bruxelles, Belgique

Site Internet: www.africapoliticaloutlook.org

CONTACT PRESSE

[email protected] /

[email protected]