Faits divers…Faits divers…

Meurtre à Teyaret

La zone de Teyaret est une des zones où l'insécurité est « traditionnellement » de mise. Les braquages, agressions, cambriolages et viols y sont quasiment quotidiens... Les violons de ses commissariats de police ne sont jamais vides de délinquants en tous genres.

Jeudi passé vers 21 h, Ahmed Mahmoud ould Baïny, un jeune dernièrement débarqué de Dochliya aux environs de Méderdra, marchait dans une rue obscure. Habitué à la vie paisible en campagne, il allait sans souci, manipulant son téléphone. Mais voilà qu’un voyou complétement drogué le croise et essaie de le lui soutirer. Ahmed Mahmoud ne se laisse pas faire et range prestement son portable dans la poche de son boubou. Le malfaiteur réitère cependant sa tentative, sous les yeux des passants qui restent indifférents. Le jeune campagnard commence alors à le cogner. Se voyant vaincu, le vaurien dégaine un couteau et lui en assène plusieurs coups. Ahmed Mahmoud s'effondre en sang, tandis que le criminel prend ses jambes à son cou. Sans réussir à aller bien loin puisqu’une patrouille de police remarque sa course suspecte et l’appréhende, avant de lui passer les menottes, une fois informée par des passants de ce qui s'est passé à cent mètres de là. Vite évacué à l'hôpital, le blessé n’y a malheureusement pu survivre que vingt-quatre heures, en dépit de tous les efforts fournis pour le sauver.

--------------------------

Un garde dealer

Le trafic de diverses drogues est malheureusement devenu, chez nous, une réalité quotidienne. Elles sont distribuées partout par des dealers de plus en plus nombreux : dans les bureaux, les rues, les domiciles privés et même dans les écoles parfois, malgré l'énorme travail mené par la police et la gendarmerie. Certains quartiers, notamment à Mellah, Sebkha, El Mina, Basra et Riyad, en sont devenus des plaques tournantes, alimentées par des passeurs bien implantés dans les zones frontalières, qui ont toujours réussi, ces dernières années, à en faire parvenir des quantités considérables à Nouakchott.

Mais la donne a tout dernièrement changé avec la multiplication des brigades cynophiles au sein de la police et de la gendarmerie. Il y a quelques jours, le poste de gendarmerie d'Aghchorgitt, au Brakna, a pu ainsi effectuer une belle prise, lors d'une fouille d'un bus en provenance de Kaédi. Surprise : la valise suspectée contenant neuf kilogrammes et demi de chanvre indien appartenait à un brigadier de la garde ressortissant de la Vallée ! Le même jour, ils ont découvert deux kilos et demi de haschich cachés dans la malle arrière d'une Toyota Avensis en provenance de Boghé.

------------------

La cybercriminalité se développe !

La cybercriminalité est un phénomène nouveau chez nous car les nouvelles technologies de communication n’ont commencé à y proliférer que depuis quelques années. De temps en temps, on entendait parler de tels délits comme des évènements quasiment extraterrestres… Mais ils nous sont devenus, ces derniers temps, beaucoup plus familiers. Une brigade spéciale chargée de lutter contre la cybercriminalité a été fondée au sein de la gendarmerie et a enregistré, au cours des huit derniers mois, plus de mille deux cents de tels délits. Des centaines de personnes en ont été victimes et plus de deux cent millions MRO leur ont été subtilisés, via arnaques ou usurpations d’identité diverses. De son côté, une même brigade établie au sein de la police a épinglé tout dernièrement deux bandes de cybercriminels qui ont avoué avoir mis la main sur plus de quarante millions MRO.

MOSY