Kinross annonce la suspension temporaire des activités de l’usine de traitement de Tasiast

Toronto, Ontario – 15 avril 2025 – Kinross Gold Corporation (TSX: K; NYSE: KGC) (ci-après désignée «l’Entreprise») a annoncé aujourd’hui la suspension temporaire des activités de l’usine de traitement de Tasiast, à la suite d’un incendie survenu le 14 avril 2025, désormais totalement maîtrisé. Aucun blessé n’est à déplorer et les opérations minières se poursuivent comme prévu.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie, évaluer l’étendue des dégâts et mesurer les éventuelles conséquences sur l’exploitation. Les premières constatations indiquent que le sinistre s’est limité à la zone de décharge du broyeur SAG. Des pièces de rechange essentielles sont disponibles sur site, et Kinross ne prévoit pas, à ce stade, de modifier ses prévisions de production pour Tasiast.

À propos de Kinross Gold Corporation

Kinross est une entreprise minière d’envergure mondiale, basée au Canada, spécialisée dans l’extraction aurifère, avec des opérations et projets aux États-Unis, au Brésil, en Mauritanie, au Chili et au Canada. L’entreprise s’appuie sur des principes fondamentaux : une exploitation minière responsable, l’excellence opérationnelle, une croissance maîtrisée et une solidité financière. Kinross est cotée à la Bourse de Toronto (symbole : K) et au New York Stock Exchange (symbole : KGC).