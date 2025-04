Le Calame : Vous avez été primé par la 4ᵉ édition d’Africa Outstanding Professional 2025, en Gambie. Que représente pour vous cette distinction ?

Abou Tidjane Athie : Permettez-moi d’abord de remercier votre journal, le Calame pour cette opportunité qu'il m’offre de m’exprimer et de partager notre modeste expérience avec nos compatriotes, partenaires, collaborateurs, famille et amis. Puis, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour toutes les félicitations, les encouragements et les prières reçues – ce soutien inestimable a été notre force motrice.

Ensuite, cette distinction est une immense fierté, tant sur le plan personnel que pour BIMANTECS et la Guinée-Bissau. Elle couronne 11 années d’engagement, d’innovation et de persévérance dans la formation professionnelle. Ce prix arrive au bon moment : il valide notre impact et nous motive à poursuivre notre mission avec encore plus de détermination. C’est aussi une reconnaissance pour tout le Continent, car il met en lumière l’excellence africaine dans l’éducation et la formation.

-Vous êtes installé en Guinée-Bissau depuis 2009. Vous y avez créé une université privée, BIMANTECS, qui vous vaut aujourd’hui cette distinction. Un hasard ou un choix ? Comment y vivez-vous ?

-C’est un choix délibéré, guidé par une conviction : l’éducation est le levier essentiel du développement de l’Afrique. En 2013, j’ai vu en Guinée-Bissau un terreau fertile pour innover dans la formation professionnelle, malgré les défis. Aujourd’hui, vivre ici, c’est partager au quotidien les aspirations de la jeunesse bissau-guinéenne et contribuer à son autonomisation. BIMANTECS est bien plus qu’une université : c’est un projet de société, ancré dans les réalités locales mais tourné vers l’international.

-Quelle place occupe votre établissement à Bissau et dans la sous-région dans l’échiquier de la formation professionnelle ?

-BIMANTECS s’est imposé comme un acteur clé de la formation professionnelle en Guinée-Bissau et au-delà. Notre approche pragmatique, centrée sur l’employabilité et l’adaptation aux besoins du marché, est notre marqueur. Nous collaborons avec des entreprises locales et régionales pour aligner nos programmes sur les compétences recherchées. Aujourd’hui, nos diplômés travaillent dans plusieurs entreprises publiques et privées dans la sous-région, preuve que notre modèle répond aux attentes du secteur privé et des économies émergentes.

-La formation professionnelle demande beaucoup de rigueur et de sérieux pour l’insertion des jeunes dans les entreprises. Comment BIMANTECS s’y prend-il pour relever le défi ?

Notre méthode repose sur trois piliers :

• Des formations adaptées : Nos cursus sont co-construits avec les professionnels pour garantir leur pertinence.

• La pratique avant tout : Ateliers, stages obligatoires et partenariats avec les entreprises permettent aux étudiants d’acquérir une expérience concrète.

• Un suivi personnalisé : Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi, via notre réseau d’anciens et notre service dédié à l’insertion.

En combinant excellence académique et ancrage territorial, nous préparons une génération de jeunes immédiatement opérationnels et compétitifs.

Je profite de cette interview pour partager une évolution majeure : depuis 2021, BIMANTECS s’est transformé en un GROUPE INTERNATIONAL DES ÉCOLES MULTILINGUES BISSAU-MAURITANIENNES (GIEMBIMA).

Ce groupe comprend désormais :

• BIMANTECS Bissau et BIMANTECS Bafatá (dans l’est du pays) pour l’enseignement supérieur ;

• EMBIMA (Écoles Multilingues Bissau-Mauritaniennes), dédié aux cycles préscolaires, primaire, secondaire et lycée, qui a lancé ses activités en octobre 2024.

Cette expansion incarne notre engagement pour une éducation inclusive et multilingue, de la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, en Guinée-Bissau et au-delà.