Saisies à la pelle

Ces derniers jours, les différents corps sécuritaires et paramilitaires semblent se donner un même mot d'ordre. À l'aéroport Oum Tounsy, les services douaniers ont procédé à deux importantes saisies de médicaments de contrebande ; à Rosso, la gendarmerie a appréhendé un médecin et un garde tenant en leur possession une valise contenant des liqueurs, à bord d'une ambulance de la Direction régionale de la santé du Trarza ; en Mars dernier, les pandores avaient immobilisé, sur l'axe Nouakchott-Nouadhibou, une ambulance de l'hôpital de Nouadhibou avec à bord des migrants maliens ; à Sélibaby enfin, la douane a déjoué une opération de contrebande et saisi 2,4 tonnes de riz.