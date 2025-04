Université de Nouakchott : Suspension des activités des syndicat d’étudiants et annulation des résultats

Le ministère de l’Enseignement supérieur a annulé, jeudi, les résultats du scrutin du 27 Février 2025 pour l’élection des représentants des étudiants, marquée par des violences sur le campus. Le ministère a suspendu les relations avec les trois syndicats estudiantins en lice, à savoir l’Union générale, l’Union nationale et le Syndicat national des étudiants mauritaniens. Dans une lettre adressée à la direction de l’Université de Nouakchott, le ministre Yacoub ould Meïne a justifié ces mesures par le rapport élaboré par la commission d’enquête sur lesdits événements. La décision a été en effet prise sur la base d'un rapport du comité d'enquête formé après avoir reçu des plaintes d'étudiants concernant des violations dans le processus électoral et une mauvaise gestion des ressources financières liées aux activités étudiantes. La circulaire qualifie les violations de « graves », notant que les élections ont été organisées en dehors du cadre légal et qu'il y a eu des violations dans la gestion des fonds publics alloués à la représentation étudiante.

Selon la lettre, le rapport de la commission d’enquête a examiné en détail la nature des événements, les violations qui les ont accompagnées, leurs responsables et les lacunes juridiques et administratives qui les ont accompagnées. La lettre demandait le maintien des mesures disciplinaires et punitives prises après le rapport préliminaire, la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et la mise à jour des règlements internes des institutions de l’Université. Le constat des émeutes et des effractions visant les bureaux de vote étant documenté par des vidéos postées sur les plateformes de media sociaux, le ministère a annoncé, via une circulaire officielle, des mesures disciplinaires à l'encontre d'un certain nombre de syndicats étudiants et de représentants étudiants au sein des conseils universitaires. Dans sa circulaire, il a également ordonné à toutes les entités et organismes étudiants de se conformer à la loi n° 138-2016 réglementant les associations, cadre de référence unique pour les activités syndicales au sein des établissements d'Enseignement supérieur.