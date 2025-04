Sélibaby : Limogeage de toutes les autorités suite à une scène barbare

La quasi-totalité des responsables de l’administration territoriale et sécuritaire de la wilaya de Sélibaby a été limogée, mardi, suite à une scène de barbarie, montrant une foule en état d’extrême excitation, déterrant la dépouille d’un individu enveloppé dans un linceul, avant de la traîner sur plusieurs mètres. Une image de sauvagerie extrême, largement relayée sur la Toile, suscitant un torrent d’indignations.

Réactions de révolte visiblement partagées par les autorités centrales qui ont frappé très fort en limogeant le wali, Ahmed ould Mohamed Mahmoud ould Deh, le commandant de compagnie de la gendarmerie, le directeur régional de la Sûreté, le commandant du Groupement régional de la Garde, etc. Seul le hakem, non cité dans la liste des autorités dégommées, aurait été « miraculeusement épargné » alors qu’il est forcément mêlé à la gestion administrative de cet immense désastre, portant sur le déterrement de la dépouille d’un ressortissant malien « non musulman » qui avait été enterré dans le cimetière de la capitale du Guidimakha.

Le maire de Sélibaby, Oumar Hamady Ba, dit Ama, avait tenté en vain de dissuader la foule et éprouvé beaucoup de mal à convaincre les supposés imams présents au moment des faits. Le ministère n'a pas fourni plus de détails sur les motifs de cette décision. Toutefois, plusieurs sources ont évoqué un embarras porté au prestige de l’État à la suite de cette scène obscène, considérée comme un grave manquement des révoqués à leurs responsabilités administratives et sécuritaires. Après les sanctions administratives, des suites judiciaires sont attendues sur cette affaire qui ne semble pas avoir révélé tous ses secrets.