COMMUNIQUE DE PRESSE:​​​​​​​ Alors que le Sud Géant s’affirme, l’Africa Political Outlook redéfinit de nouvelles trajectoires pour la gouvernance internationale

Bruxelles, le 27 mars 2025 – La troisième édition du Sommet de l’Africa Political Outlook s’est conclue la semaine dernière à Bruxelles, réaffirmant son rôle clé dans la redéfiniton des grands enjeux internationaux. Sous le thème « Nouveau Sud, Vieux Monde », ce sommet a réuni sur deux jours décideurs politiques, économiques et multilatéraux pour aborder les mutations profondes redéfinissant l’ordre mondial.

Dans son discours d’ouverture, S.E. Moses Vilakati, Commissaire de l’Union africaine pour l’Agriculture et le Développement rural, représentant le nouveau Président de la Commission de l’UA, S.E. Mahamoud Ali Youssouf, a déclaré : « L’Afrique ne se contente pas de s’adapter aux transformations mondiales ; elle les façonne. » Il a souligné le potentiel de l’Afrique à relever les défis mondiaux de sécurité alimentaire par l’innovation et le développement.

L’un des thèmes centraux du Sommet fut l’urgente nécessité de réformer l’architecture financière internationale. Camilla Brückner, Directrice du bureau du PNUD à Bruxelles, a souligné un écart préoccupant dans la réalisation des ODD, avec seulement 17 % des cibles actuellement en bonne voie à l’échelle mondiale. Elle a appelé à combler ce déficit via « des mécanismes innovants attirant des investissements durables et garantissant un accès fiable à l’énergie – un levier essentiel pour faire progresser l’agenda des ODD ». La ministre égyptienne de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr. Rania Al-Mashat a critiqué la gouvernance des institutions financières mondiales. Elle a rappelé que, bien que les pays en développement représentent 75 % des membres du FMI, ils ne disposent que de 37 % des droits de vote. « Ce déséquilibre n’est pas une abstraction », a-t-elle affirmé. « Il faut dépasser les discours sur l’inclusion et instaurer un véritable partage du pouvoir. »

Le sommet a également donné lieu à des échanges riches sur la triple transformation de l’Afrique autour de la souveraineté agricole, de la transition énergétique et de l’industrialisation durable – le « Grand Bond Vert ». L’ambassadeur Al-Moustapha Kouyaté, envoyé spécial du Président libérien Joseph Nyumah Boakai pour les investissements internationaux, a présenté la vision du Liberia pour son agriculture avec le Fonds national pour l’agriculture, réunissant agriculteurs locaux, investisseurs et ressources publiques pour atteindre l’autosuffisance agricole.

Dans un contexte de profonds bouleversements du développement international, plusieurs intervenants ont appelé à un changement de paradigme dans les relations Nord-Sud. Papa Amadou Sarr, directeur des partenariats à l’Agence française de développement, a déclaré : « L’Europe doit désormais changer de paradigme : investir, investir, investir. » Les représentants de l’Union européenne ont insisté sur la nécessité de dépasser la logique donateur-bénéficiaire, en valorisant l’initiative Global Gateway, qui mobilisera 150 milliards d’euros pour les infrastructures via des partenariats public-privé innovants. Pour Younous Omarjee, Vice-président du Parlement européen: « Il faut voir l’Afrique pour ce qu’elle est : un continent d’avenir, une puissance géopolitique en devenir, un acteur clé du XXIe siècle. Plus jamais à travers le prisme dépassé de la condescendance ou du paternalisme. »

Le sommet a également abordé des sujets sectoriels d’avenir, notamment le rôle de l’Afrique dans la course à l’intelligence artificielle (IA). Samson Itodo, membre du groupe de travail de l’Union africaine sur l’IA dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la gouvernance, ainsi que Directeur exécutif de Yiaga Africa, a partagé des exemples d’initiatives locales exploitant l’IA pour améliorer la gouvernance. L’ambassadeur Bitenge Ndemo a lancé un appel passionné à accélérer l’adoption de l’IA en Afrique : « Il faut insister sur le fait que nous devons exploiter l’IA pour avancer plus vite. » Il a souligné que l’IA est déjà utilisée sur le continent, notamment dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’éducation.

Enfin, le Prix Africa Political Outlook pour le Leadership, la Gouvernance et l’Impact a été remis à trois leaders pour leurs contributions significatives au progrès de l’Afrique dans les domaines de la paix, de la prospérité inclusive et du développement local. Les lauréats de cette année sont Myriam Dossou d'Almeida, Vice-présidente de l’Assemblée nationale du Togo et ancienne Ministre du Développement à la base, pour ses efforts dans l’élargissement de la couverture santé ; Dr. Rania Al-Mashat, Ministre égyptienne de la Planification, pour la promotion de la prospérité inclusive ; et Jean-Yves Ollivier, de la Fondation Brazzaville, pour son rôle historique dans la médiation ayant conduit à la fin de l’apartheid en Afrique du Sud et à la résolution de conflits en République Démocratique du Congo.