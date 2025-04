Un jeune Mauritanien primé à la 4ᵉ édition des Africa Outstanding Professionals Awards 2025

Un jeune mauritanien du nom de Abou Amadou Tidiane Athie a été désigné "Professionnel d’Excellence en Afrique 2025" par le Business Executive Group, lors d’une soirée de gala prestigieuse (tapis rouge), organisée le 3 avril à Banjul, la capitale de la Gambie. Le prix est matérialisé par une plaque commémorative et un certificat de reconnaissance. Natif de Zouerate dans le nord de la Mauritanie, Abou Tidia pour les intimes est originaire du village de M’Botto dans le département de M’Bagne.

Un entrepreneur visionnaire

Après avoir quitté la Mauritanie, le lauréat des Awards 2025 s’est installé en Guinée-Bissau, où il a fondé en 2013 le Bissau International Management and Technology School (BIMANTECS).

Cet institut privé, spécialisé dans les nouvelles technologies et le management, accueille des étudiants de l’Afrique de l’Ouest lusophone et anglophone. Grâce à la qualité de ses formations, BIMANTECS s’est rapidement imposé comme une référence dans le paysage éducatif régional. Depuis son installation dans ses nouveaux locaux en 2017, il reçoit 500 étudiants par an. Il a mis dans le marché de l’emploi 7 promotions dans diverses spécialités.

Une reconnaissance méritée

Lors de la cérémonie, le jury des 4th Africa Outstanding Professionals Awards a salué son engagement pour l’excellence académique et le développement professionnel en Afrique. Dans son discours, le lauréat a dit dédier ce prix à son pays d’adoption, la Guinée-Bissau, et à son pays d’origine, la Mauritanie. Il a également affirmé que cette distinction motivera son équipe à renforcer son professionnalisme et à poursuivre son engagement pour un enseignement de qualité.

Encouragement à la jeunesse africaine

Abou Amadou Tidiane Athié a profité de la tribune offerte par la 4th Africa Outstanding Professionals Award pour exhorter les jeunes Africains à se dépasser et à contribuer au développement du Continent à travers des institutions académiques performantes. Ainsi pourrait-elle contribuer à l’émergence de leur continent.

Signalons qu’Africa Outstanding awards est un programme panafricain conçu pour identifier et honorer publiquement les professionnels exceptionnellement compétents et accomplis dans divers domaines d’activités, son objectif est de soutenir les efforts visant à renforcer la compétitivité de l’Afrique dans l’économie et la société mondiales émergentes

Aperçu sur BIMANTECS, pionnier dans la formation professionnelle.

Fondé en 2013, BIMANTECS est un établissement privé d’enseignement supérieur qui propose des formations en :

• Administration et Gestion des entreprises

• Banque, Finance et Assurance

• Finance comptabilité et Gestion

• Ingénierie informatique

• Marketing et Commerce International

• Ressources Humaines et Relations Social

• Transport Logistique et douanière

Croissance et rayonnement

• 180 étudiants à son ouverture (2013)

• 500 étudiants par an depuis son déménagement en 2017 vers l’avenue Amílcar Cabral (Bissau)

• 7 promotions diplômées entre 2016/2017 et 2022/2023

Mission et impact

BIMANTECS s’engage à former une nouvelle génération de professionnels africains, combinant rigueur académique et adaptation aux besoins du marché.