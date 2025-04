Première sortie face à la presse du coordinateur du Dialogue National

Moussa Fall, désigné coordinateur du Dialogue National par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, il y a quelques semaines, va faire sa première sortie face à la presse le lundi 07 avril.

Une rencontre au cours de laquelle on devrait avoir toutes les indications sur le format du dialogue, les participants, lesbconditions d’organisation et les sujets au menu.

Cette concertation a été précédée par une série d’audiences, entre lenprésident Mohamed Cheikh El Ghazouani et plusieurs personnalités de la classe politique, issues de la mouvance présidentielle et de l’opposition.