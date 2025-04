CNC : 11 fonctionnaires et agents primés

La salle de formation du centre national de cardiologie (CNC) a abrité, ce mercredi 2 avril 2025, en début d’après-midi, une cérémonie de remise d’attestations de distinction à 11 employés de l’établissement, ayant obtenu la Prime d'excellence du ministère de la Santé au titre de l’année 2024. Ils sont médecins, infirmiers, garçons de salle, chauffeur et agents de sécurité à recevoir des mains du directeur de l’établissement, le Pr. Ahmed Eba El Welaty des attestations de reconnaissance, au nom du Ministre de la santé, pour le service rendu au CNC.

Dans un bref mot prononcé à cette occasion, le directeur a expliqué les critères de sélection. Les récipiendaires, indique-t-il, ont été sélectionnés sur des critères objectifs de compétence, d’assiduité et de disponibilité et le sérieux au travail, dans leur service respectif. En plus de ces attestations, le ministère de la santé a octroyé une motivation pécuniaire aux personnel distingué. L’objectif de ce geste est d’encourager le personnel de santé et de créer une émulation au sein du personnel des établissements et services, renseigne le directeur du centre.

La cérémonie s’est déroulée en présence des chefs de différents services de l’établissement. Signalons que le CNC encourage et motive son personnel à travers des cérémonies de remise de distinctions au personnel qui s’illustre par la compétence, la ponctualité, la rigueur, le sérieux, la disponibilité et le respect et l’accueil des patients et accompagnants etc. La dernière cérémonie remonte au 30 janvier dernier. A l’occasion de la fin d’une session de formation de six mois, organisé pour le renforcement des capacités des infirmiers et personnel paramédical, six avaient reçu des primes pour la qualité de leur prestation.