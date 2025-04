Adoption d’un nouveau mécanisme contre la traite des personnes

Le gouvernement a examiné et adopté un projet décret relatif à la protection des victimes de traite des êtres humains, de leurs familles, des témoins, des auxiliaires de justice et des lanceurs d’alerte, dans le cadre de la lutte contre ce fléau au cours de la réunion du conseil des ministres du mercredi 02 avril 2025.

Ce Projet de décret « vise à établir des mécanismes de protection et d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains, à leurs familles, aux témoins, aux lanceurs d’alerte, aux auxiliaires de justice, aux informateurs confidentiels et aux lanceurs d’alerte ».

Cette protection concerne « l’aspect physique, psychologique, juridique, l’immunité contre les poursuites, la confidentialité des procédures, la préservation de l’identité de la victime.

Elles incluent également la protection de l’enfance, des mesures d’assistance sociale (soins médicaux, fournitures d’informations sur les droits de la victime) et la procédure à suivre devant les juridictions, le droit à la traduction en tenant compte des intérêts de l’enfant ».