Le député national Youssouf Sylla rencontre les victimes des évènements 87/92

Le député national Youssouf Tidjane Sylla a rencontré, il y a quelques jours, à Nouakchott, d’abord les imams de la vallée, d’autres imams du pays et ensuite les victimes des événements 87/91, plus connu sous le nom de Passif Humanitaire. L’objectif, avoue le député, est de contribuer à faire avancer ce dossier qui semble s’enliser, malgré la volonté politique affichée par le président de la République, depuis son premier mandat (2019-2024). Au cours de cette rencontre, le président du cadre de concertation des victimes des évènements 86 – 92 (CC- VE), Rachid Ly et le président de l’Association des Imams de la Vallée, M Siradiodine Ba ont tous plaidé le « bouclage rapide » de ce dossier derrière lequel les victimes courent depuis plus de 35 ans. « Nous avons travaillé dans la commission mise en place par le pouvoir jusqu’à un certain niveau mais les choses n’avancent pas comme nous le souhaitons, c’est pourquoi nous sollicitons des personnes de bonne volonté pour accélérer le règlement définitif de ce dossier », ont-ils insisté auprès du député, car tant que le passif humanitaire n’est pas régllé, il impactera négativement sur l’unité nationale, ont-ils affirmé avant d’exprimer la détresse et la misère des veuves, des orphelins, des rescapés, des rapatriés et réfugiés qui sont abandonnés à eux-mêmes, déplorent-ils. Ni Taazour, ni le CSA ni les autres structures de solidarité de l’Etat ne pensent à ces personnes pauvres et fragiles ont souligné le président du CCVE et le président de l’Association des Imams de la vallée. Ils ont demandé au député sylla d’intercéder auprès du président de la République pour qu’il accorde plus d’attention à ces citoyens et à régler leur problème. En effet, les victimes ne comprennent pas pourquoi les instructions du président de la République ne sont pas exécutées, illico presto par les responsables en charge de gérer le dossier.

Prenant la parole à son tour, le député Youssouf Sylla a précisé qu’il intervient à tire personnel et en tant qu’élu national pour aider à faire avancer le dossier. Il a rappelé qu’il a été le seul élu (sénateur) à avoir effectué le pèlerinage d’Inal, en 2011, ce qui témoigne de son intérêt pour le règlement de ce dossier.

Pour Youssouf Sylla, les organisations des victimes ont là une belle occasion avec le président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani d’arriver à un règlement consensuel et définitif de ce douloureux dossier.

Youssouf Sylla indique que les évènements ont ébranlé la Mauritanie et dit partager la douleur des ayants droit et de tous ceux qui ont souffert et continuent à souffrir des évènements malheureux. Au terme de la rencontre, le député Sylla a promis de transmettre les doléances des associations et Imams auprès des hautes autorités du pays afin qu’une solution rapide et définitive soit trouvée. Il met cependant en garde les associations contre des membres de la diaspora dont les agendas et intérêts divergent largement avec ceux vivant au pays et souffrant des conséquences et lenteurs du dossier. « Vous devez accepter tout geste venant du président de la République et poursuivre votre combat pour d’autres réclamations », a-t-il ajouté avant de les inviter enfin à refuser la politique du tout ou rien, « ça ne vous avance pas », leur fait-il remarquer.

Contacté par le Calame, le député dit espérer que le dossier est parvenu au palais et qu’une suite favorable et rapide lui soit donnée.

Alors, le palais fera-t-il un geste avant le dialogue en gestation? Wait and see!