Messaoud Boulkheir, président APP : « La Mauritanie n’est pas uniquement arabe ou arabophone, elle n’est pas non plus exclusivement négro-africaine, il y a une seule Mauritanie qui unit ces deux entités »

Dans une récente déclaration sur certains médias publics et reprise par les réseaux sociaux, le président du parti APP, Messaoud Boulkheir a déclaré qu’il n’y a pas une Mauritanie exclusivement arabe, arabisée ou arabophone, d’une part et une Mauritanie négro-africaine constituée de Pulaar, Soninké et Wolof qui ne sont pas arabes, d’autre part ; il n’y a qu’une seule Mauritanie qui unit ces deux entités, la Mauritanie est un mélange de tout ça et elle a l’avantage de disposer d’une seule religion, l’Islam qui cimente les rapports des uns des autres ; il faut en tenir compte ».

Cette sortie du président d’APP intervient comme on le sait en pleine préparation du dialogue politique, annoncée par le président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani ; mais également en pleine exacerbation des dénonciations des inégalités, des injustices et de l’exclusion qui minent la cohabitation et le vivre ensemble des différentes communautés nationales et qui, comme tout le monde entend, est dénoncée par une grande partie de l’opinion mauritanienne, partis politiques et mouvements de la société civile.

Le leader de l’APP qui pourfende ces tares, condamne tout extrémisme, défend mordicus tout dialogue politique dont le but est de resserrer les liens entre les différentes communautés mauritaniennes, considère que la Mauritanie est diverse et plurielle, elle ne peut être réduite à une seule entité, noire ou blanche, soit-elle. C’est pourquoi, le président d’APP qui a été au cœur de tous les dialogues politiques qu’a connus le pays depuis le putsch militaire d’aout 2005, invite le pouvoir et l’opposition à faire du futur conclave politique un moment de vérité, de sincérité afin de défendre et de préserver l’unité de la Mauritanie, car elle passe avant tout autre intérêt. « Nous ne pouvons pas privilégier la race, la tribu, l’ethnie, le clan ; la région au détriment du pays, mais se battre pour une Mauritanie bâtie, non sur la couleur de la peau ou sur l’odeur, mais pour une Mauritanie où sont bannies les injustices, les inégalités, et la discrimination, et où les citoyens jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs”. Et pour cela, martèle le leader d’APP et de l’opposition mauritanienne, les dividendes des ressources du pays doivent être réparties de manière équitable afin d’éviter des frustrations de toutes sortes. « APP et son président que je suis, nous nous battons pour cet idéal et continuerons à nous battre pour qu’il se réalise car la réussite de ce combat demeure la condition sine qua non pour que chaque mauritanien puisse se retrouver dans son pays et partant, consentir des sacrifices que celui—ci peut attendre de lui. »