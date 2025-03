Nimjat : ouverture de la saison religieuse annuelle de la confrérie Kadiriya en Afrique de l’Ouest

Le ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement originel, M. Sidi Yahya Cheikhna Lemrabott, accompagné du wali du Trarza, M. Ahmedna Sid’ebbe, a supervisé, jeudi dans la localité de Nimjat, l’ouverture de la saison religieuse annuelle de la confrérie kadiriya en Afrique de l’Ouest, en présence du calife général de la confrérie Cheikh Abdelaziz Ould Cheikh Ayah.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a indiqué que ‘’cette saison, organisée par la confrérie kadiriya en Afrique de l’Ouest depuis longtemps, reflète profondément, dans son contenu lumineux et ses objectifs honorables, ces relations culturelles, sociales et économiques fortement enracinées de communication scientifique entre les pays de la région, ainsi que la position scientifique du gardien vertueux Cheikh Saadbouh Ould Cheikh Mohamed Fadhel dans l’incarnation de notre patrimoine culturel, qui au fil des siècles, a bâti une forteresse pour la propagation de l’Islam modéré, la consolidation des mœurs et des valeurs vertueuses, qui se confirme et se renforce plus qu’auparavant sous la direction avisée de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani’’, a – t – il déclaré.

Le porte-parole du calife général de la confrérie, Saadbouh Ould Cheikh Abdati, a indiqué que ‘’ce lieu où les cœurs se rassemblent sur l’amour et les âmes s’unissent sur le chemin de la bonté et de la sérénité, reflète la profondeur des liens spirituels et humains qui unissent sous l’égide du vrai soufisme, qui appelle à la dévotion à Allah, et travaille à répandre la paix et l’affection parmi les gens’, dit – il.

Il a adressé ses sincères remerciements et sa gratitude à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour son amour et son resect de la confrérie, adressant ses sincères remerciements au Président sénégalais Monsieur Bassirou Dioumaye Faye pour les facilités et les divers services rendus aux visiteurs de cette saison.

De son côté, Cheikh Taleb Bouya Ould Cheikh Ayah, chef de l’association caritative Cheikh Ayah et porte-parole officiel de la confrérie a indiqué que Cheikh Saadbouh et ses petits-enfants ont toujours recherché les intérêts de tous les musulmans et leur ont fourni diverses formes d’assistance, et continueront sur ce chemin.

Au cours de son séjour à Nimjat, le ministre, accompagné du wali du Trarza, a supervisé l’inauguration d’une Mahdhara et un centre de Cheikh Saadbouh, réalisés par l’Association caritative Cheikh Ayah, pour conserver les divers ouvrages écrits par Cheikh Saadbouh et Cheikh Malainine, fils de Cheikh Mohamed Fadhel.

Le ministre a, également, supervisé la distribution des prix du calife général de la confrérie kadiriya pour la mémorisation du Saint Coran, dont les lauréats ont reçu de précieux prix, écoutant une présentation détaillée des activités de l’Association caritative Cheikh Ayah, qui apporte divers appuis aux couches vulnérables au niveau national, et ses interventions dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de la formation professionnelle et de la santé dans plusieurs moughataas.

A leur tour, le maire de la commune de Tiguent et le député de la moughataa de Mederdra, respectivement, M. Mohamed Vall Ould Kharachi, et Dah Souheib, ont salué les réalisations importantes du Califat général de la confrérie kadiriyaa en Afrique de l’Ouest.

L’ouverture de la saison s’est déroulée en présence du président du conseil régional de la région du Trarza, du hakem de Mederdra, des autorités administratives et de sécurité, des élus et d’un grand nombre d’adeptes de la confrérie.

Source : Ami