Attijari bank Mauritanie distribue 100 paniers alimentaires à des familles vulnérables

Fidèle à sa mission citoyenne et dans la continuité de sa stratégie de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Attijari bank Mauritanie a organisé, le samedi 22 mars, une distribution de paniers Ramadan en faveur de plusieurs familles nécessiteuses dans différents quartiers de la ville de Nouadhibou.

Dans un esprit de générosité et de soutien, les équipes d’Attijari bank Mauritanie se sont mobilisées en ce mois sacré, soutenues par les autorités locales et des bénévoles de la société civile sur place et ont distribué des kits solidaires de produits alimentaires pour venir en aide aux communautés défavorisées.

L’opération « Ramadan 1446 » a ainsi bénéficié à 100 familles démunies, qui ont pu recevoir, chacune, un panier alimentaire constitué de produits de base : riz, pâtes alimentaires, huile, dattes, céréales, sucre, lait, thé…

Une ambiance conviviale s’est installée grâce à cette initiative humanitaire, qui s’inscrit en droite ligne des valeurs du Groupe Attijariwafa bank « Solidarité » et « Citoyenneté » et qui a mis du baume au cœur de nombreuses personnes, comme en témoignent les remerciements des bénéficiaires, qui ont exprimé leur reconnaissance et formulé des prières pour les donateurs.

« Aider son prochain est une très bonne action durant ce mois béni. Nous remercions Attijari bank et demandons au bon Dieu que vos efforts soient récompensés », a souhaité un des bénéficiaires.

Tous ces éléments ont permis le déroulement paisible et serein de l’action qui s’est soldée par une réussite ressentie dans l’émotion partagée et le sentiment fraternel omniprésent.