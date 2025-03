Le CHN prépare l’IFTAR du président avec les patients

Les visiteurs du centre hospitalier national et tous ceux qui passent aux alentours ont constaté une agitation au niveau de cet établissement. Des policiers détournaient les voitures, des techniciens remplaçaient les ampoules des lampadaires en panne, le service d’entretien balayait et transportait les saletés. Renseignements pris, on apprend que le président de la République viendra rompre le jeune, ce 25 mars avec les malades de l’établissement. Il n’en fallait pas plus pour que les responsables de l’hôpital et du ministère de la santé se mettent en branle bas de combat. Laver et balayer, changer de draps, changer d’ampoule, éclairer, boucher les petits trous du bitume, couper les arbres, le temps du passage du président de la République. Avec, à l’arrivée, une facture salée pour le ministère ou l’établissement hôte. L’hypocrisie quand tu nous tiens! Il n’est un secret pour presque personne ou du moins pour ceux visitent nos établissements de santé ou d’autres combien l’hygiène et la propreté passent au second plan. Ils sont à peine deux à se distinguer par la propreté. L’accueil des patients et la ponctualité des employés demeurent médiocres. Le président de la République le sait, le PM le sait, le ministre de la santé le sait et les citoyens le savent. Cela suffit !