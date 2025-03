Dr Mohamed Abidine, membre de la HAPA: ‘’La HAPA a récemment observé une recrudescence de couvertures et d’analyses manquant de professionnalisme, de précision et d’objectivité sur le sujet de la migration’’

Le Calame : Qu’est-ce qui a poussé la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) à publier un communiqué appelant à un équilibre dans la couverture du dossier de la migration ? Comment la loi sera-t-elle appliquée aux contrevenants sans porter atteinte à la liberté d’expression ?

Docteur Mohamed Abidine : Tout d’abord, je vous salue ainsi que vos chers lecteurs. Je vous remercie pour cette occasion que vous m’offrez. Commençons par rappeler les missions de la HAPA. Elle est chargée de la régulation, de l’organisation et de la professionnalisation du paysage médiatique national. Elle veille à promouvoir les valeurs du journalisme professionnel et mature, garantissant ainsi la protection de la liberté d’expression en tant que valeur centrale essentielle dans les sociétés démocratiques modernes.

Dans ce cadre, elle assure l’application des réglementations et législations relatives à la presse, à la communication audiovisuelle, aux médias numériques, à la publication électronique ainsi qu’aux réseaux sociaux qui ont été récemment ajoutés à ses compétences par la loi 022/2022.

C’est dans ce contexte qu’attentive au contenu médiatique et au discours journalistique professionnel, la HAPA a récemment observé une recrudescence de couvertures et d’analyses manquant de professionnalisme, de précision et d’objectivité sur le sujet de la migration et des migrants.

- Pensez-vous que les journalistes et les blogueurs influencent directement l’opinion publique en Mauritanie, en particulier sur la question de la migration ?

- Il ne fait aucun doute que l’opinion publique est façonnée par les media dans toutes leurs composantes : audiovisuel, presse écrite et numérique, publications en ligne et même les blogueurs qui jouent un rôle actif dans cette dynamique. C’est pourquoi la HAPA tient, à travers ce communiqué, à les inviter à assurer des couvertures équilibrées et professionnelles, à faire preuve de rigueur et d’objectivité, et à éviter les discours sensationnalistes, alarmistes, incitatifs et la diffusion de fausses informations.

- Quelle est donc la différence entre une couverture équilibrée et une couverture professionnelle du dossier de la migration ? Existe-t-il des critères précis à respecter, selon vous ?

- Oui, ces critères ont été définis dans le communiqué qui s’adresse à tous les acteurs concernés, qu’il s’agisse des media nationaux sous toutes leurs formes, des correspondants internationaux accrédités, des blogueurs sur les réseaux sociaux ou des inventeurs de contenu numérique. Tous sont appelés à faire preuve de rigueur, d’objectivité et de professionnalisme, en respectant les valeurs et les normes du journalisme ainsi que l’éthique de la profession, dans tout ce qu’ils publient à ce sujet.

Si le principe fondamental reste la liberté d’expression que la HAPA est soucieuse de garantir et de protéger, cette liberté doit être encadrée par les règles de publication, l’éthique et les usages de la profession.

- Comment la HAPA peut-elle aider les journalistes et blogueurs à éviter les discours incitatifs ou trompeurs sur ce sujet ?

- Il est essentiel que l’État mette à disposition des sources d’information fiables et que les différentes institutions concernées jouent un rôle-clé à cet égard en publiant des communiqués officiels.

La HAPA a suivi ce dossier de près et ce communiqué ne représente qu’un des volets de ses mécanismes de régulation. Après avoir constaté, grâce à ses outils de surveillance, une prolifération de ces discours et de ces couvertures déséquilibrées, elle a décidé d’intervenir. Mais son action ne s’est pas limitée à ce communiqué : elle continue d’accompagner les journalistes, blogueurs et différents producteurs de contenus, en les conseillant et en leur adressant des rappels à l’ordre. D’ailleurs, la plupart des avertissements et convocations effectués par la HAPA ont été bien accueillis par les concernés, qui ont souvent corrigé, retiré ou réajusté les informations diffusées.

- Parlons maintenant du contexte international. Après la décision de transférer des migrants, certains sites étrangers ont attaqué la Mauritanie. Quel est le rôle de la HAPA à cet égard ?

- La HAPA exerce ses compétences sur les acteurs soumis aux lois et règlements mauritaniens. Mais elle entretient également en ce domaine des relations avec des partenaires étrangers, échangeant et dialoguant à travers des conférences, des forums et des séminaires.

- La HAPA joue donc un rôle dans l’image internationale de la Mauritanie ?

- Oui, en veillant à réguler et à organiser le paysage médiatique national, elle contribue à l’émergence d’un journalisme national professionnel, diversifié et de qualité, véhiculant une image positive et civilisée du pays.

Propos recueillis par Dalay Lam