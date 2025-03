Consommation annuelle de viande blanche en Mauritanie : environ 10 000 tonnes/an

« La consommation de viande blanche en Mauritanie est estimée à environ 10 000 tonnes/an, soit 3 à 4 kg/habitant/an. Ce qui reste bien inférieur à la situation dans les pays voisins », estime l'Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM). Cette consommation a pourtant connu une croissance remarquable ces dernières années, principalement en raison de l'augmentation des importations de produits surgelés. « Cette tendance à la demande croissante devrait se poursuivre. Les opportunités de marché, non seulement pour l'approvisionnement de Nouakchott mais aussi des autres agglomérations, sont généralement dues à la diversification du régime alimentaire de l'ensemble de la population », indique l'APIM.

« Les importations de volailles en Mauritanie sont passées d'environ 7 306 tonnes en 2010 à 29 068 tonnes en 2019. Cela reflète l'augmentation de la demande. […] Outre la croissance démographique et la forte urbanisation, le mode de restauration des ménages a évolué pour s'adapter aux produits les plus accessibles », constate l'agence. Selon les mêmes données, la capacité de production annuelle de viande rouge en Mauritanie est estimée à 180 000 tonnes, contre 213 000 tonnes de lait. La consommation individuelle de produits laitiers tourne autour de 0,52 kilogramme par personne et par jour, soit un peu plus de 2 000 tonnes consommées quotidiennement (760 mille tonnes par an).