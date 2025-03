Ba Bocar plaide pour une intégration économique réelle de la jeunesse africaine à Addis-Abeba

Vice-président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ), Ba Bocar Abdoulaye a récemment pris part à un événement de haut niveau sur la jeunesse et la ZLECA, organisé par la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et l’UPJ à Addis-Abeba. Lors de cette table ronde, il a mis en avant des propositions concrètes pour renforcer l’intégration économique africaine et donner aux jeunes un rôle central dans la transformation du continent.

Une jeunesse africaine actrice du changement

Intervenant sur le thème « Le rôle de la jeunesse dans l’agenda de la ZLECA : opportunités et défis », Ba Bocar Abdoulaye a insisté sur la nécessité pour l’Afrique de trouver ses propres solutions aux défis qui l’entravent. « Les problèmes africains doivent avoir des solutions africaines », a-t-il martelé, soulignant l’importance d’une participation africaine active, même dans les initiatives impliquant des partenaires étrangers.

L’un des points majeurs abordés lors de cette rencontre a été la libre circulation des Africains sur leur propre continent. Pour Ba Bocar Abdoulaye, l’adoption d’un passeport africain unique et la suppression des restrictions inutiles, comme les visas entre pays de l’Union africaine, sont essentielles. Il appelle également à une généralisation de la biométrie pour moderniser et sécuriser la mobilité intra-africaine.

Une vision économique ambitieuse pour l’Afrique

Afin d’assurer une intégration économique durable, Ba Bocar Abdoulaye prône des mesures audacieuses :

- Une monnaie africaine unique : Inspirée du modèle de l’euro en Europe, elle permettrait à l’Afrique de mieux s’imposer sur la scène économique mondiale.

- Une exonération des taxes sur les échanges intra-africains pour favoriser le commerce entre pays du continent.

- Le développement de compagnies de transport africaines : Une compagnie aérienne panafricaine et des infrastructures maritimes et fluviales modernes sont cruciales pour faciliter les échanges.

Dans cette optique, il invite à dépasser les labels nationaux au profit d’un « Made in Africa », qui renforcerait l’identité économique du continent tout en valorisant les productions locales.

Des infrastructures numériques et sécuritaires adaptées

La transformation numérique étant un levier de développement incontournable, Ba Bocar Abdoulaye suggère la création d’un opérateur de téléphonie mobile panafricain. Cet acteur unique permettrait aux Africains de voyager sans changer de carte SIM et garantirait une connexion intra-africaine abordable et efficace, indispensable au commerce numérique et à la modernisation du continent.

Enfin, il souligne que le développement économique ne peut être pérenne sans stabilité. Il appelle ainsi à la création d’une force de défense africaine, garante de la sécurité et de la souveraineté du continent.

Un appel à l’action pour la jeunesse africaine

Au-delà des discours, Ba Bocar Abdoulaye exhorte la jeunesse africaine à agir concrètement pour bâtir le continent de demain. Il encourage la mise en place d’un Fonds d’Entrepreneuriat Africain pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les industries locales, réduisant ainsi la dépendance du continent aux capitaux étrangers.

Dans son message de clôture, il a tenu à remercier les experts et décideurs présents tout en réaffirmant son engagement : « Ne nous limitons pas aux discours ; allons jusqu’à la concrétisation de nos plans ! »

Avec des initiatives aussi ambitieuses, Ba Bocar Abdoulaye incarne une jeunesse panafricaine déterminée à faire de l’intégration économique une réalité. Reste désormais à transformer ces idées en actions concrètes pour faire émerger une Afrique forte, unie et prospère.