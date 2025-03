Présentation du projet « Roadshow Morroco Alumni »

Le projet « Roadshow Morroco Alumni » en Mauritanie, inscrit dans le cadre d’une vaste initiative dénommée « Link Up Africa » financée par l’Union Européenne (UE), a été présenté à un public composé d’une belle brochette d’invités, au cours d’une cérémonie organisée dans un grand hôtel de Nouakchott.

L’événement est placé sous le thème: «l’intelligence artificielle : un levier d’innovation pour l’entreprenariat en Afrique ». Il s’est déroulé en présence du ministre de la transformation numérique et de la modernisation de l’administration, Ahmed Salem Bede Etfagha, de l’ambassadeur du royaume du Maroc, Hamid Chabar, de plusieurs hauts responsables, cadres et invités.

Ce projet, « Link Up Africa » en droite ligne de la conception de la coopération Sud/Sud du roi du Maroc, est mis en œuvre à travers la collaboration entre l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et Enabel (agence belge de coopération) dans l’objectif « de renforcer la coopération technique, les liens académiques et économiques, entre le Maroc et les pays d’Afrique subsaharienne, avec un accent sur le développement d’opportunités d’entreprenariat pour les jeunes étudiants et lauréats originaires de ces pays ».